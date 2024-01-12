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Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri, Otluca köyü Tümsek mezrasında yol genişletme çalışmalarını inceledi - Son Dakika
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Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri, Otluca köyü Tümsek mezrasında yol genişletme çalışmalarını inceledi

Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Buğra Karadağ, Otluca köyü Tümsek mezrasında vatandaşların yol genişletme ve asfalt taleplerini yerinde inceleyerek, sorunun bir an önce çözülmesi için talimat verdi.

Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri, Otluca köyü Tümsek mezrasında yol genişletme çalışmalarını inceledi
12.01.2024 - 09:04,
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Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Buğra Karadağ, vatandaşların yol genişletme ve asfalt talebi üzerine Otluca köyü Tümsek mezrasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Mezradaki yol sorununu yerinde inceleyen Karadağ, daha sonra vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Vali Yardımcısı Buğra Karadağ, mezra yolunun bir an önce genişletilmesi yönünde ilgililere talimat vererek vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi istedi. Her zaman halkın yanında olduklarını, daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanına kavuşması için imkanlar dahilinde ellerinden geleni yaptıklarını belirten Karadağ, yol genişletme çalışmalarının bir an önce başlatılması için mezrada yaşayan vatandaşlardan il özel idaresi ekiplerine yardımcı olmalarını istedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri, Otluca köyü Tümsek mezrasında yol genişletme çalışmalarını inceledi - Son Dakika


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