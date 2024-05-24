Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Köyleri Ziyaret Etti

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Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Buğra Karadağ, Hakkari halkının hizmetin en iyisine layık olduğunu söyledi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Buğra Karadağ, il merkezine bağlı Geçitli, Akkuş, Işık ve Pınarca köylerini ziyaret etti. Vatandaşların sorun ve taleplerini yerinde görmek ve çözüme kavuşturmak amacıyla köy ziyaretlerini sürdüren Karadağ, ilk olarak Geçitli köyünü ziyaret etti. Geçitli Köyü Muhtarı Hamdullah Kaya, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, köylerinde yaşanan içme suyu ve kanalizasyon hattı ile ilgili sorun ve talepleri dile getirdi. Bunun üzerine Vali Yardımcısı Buğra Karadağ, yapacakları fosseptik çukurları ile yaşanan kanalizasyon sorununu çözüme kavuşturacaklarını belirterek, köydeki içme suyu ve sulama kanalı sorunu için de ilgili şube müdürlerinden gereken tespit çalışmalarının yapılmasını istedi.

Daha sonra Akkuş köyüne geçen Karadağ, köy muhtarı Abdulkerim Kahraman ve vatandaşların yol ve içme suyu yönündeki sorun ve taleplerini dinledi. Vali Yardımcısı Karadağ, köyün tahrip olan içme suyu isale hattının yenilenmesi için ilgili şube müdürüne talimat verirken, köy yolunun asfaltlanması talebini de imkanlar dahilinde ileri ki süreçte çözmeye çalışacaklarını ifade etti. Karadağ, ardından Işık köyüne geçerek buradaki vatandaşlarla bir araya geldi. Köy Muhtarı Ayhan Kurt ve vatandaşlar, köylerindeki içme suyu deposu, sulama kanalı ve taziye evi ile ilgili sorunlarını dile getirdiler.

Karadağ, sorun ve taleplerini dinlediği vatandaşlara köylerinde yeni yapılan taziye evinin kapı ve kalorifer peteği eksikliklerinin giderilmesi, içme suyu deposunun onarımı, içme suyu isale hattının yenilenmesi ve sulama kanalı yapılması için ilgili şube müdürlerine talimat verdi.

Işık Köyü İlk ve Ortaokulunu da ziyaret eden Vali Yardımcısı Karadağ, gezdiği sınıflarda bir araya geldiği öğrencilerle sohbet ederek, onlara çeşitli hediyeler dağıttı. Daha sonra Pınarca köyüne geçen Buğra Karadağ, köy muhtarı Şükrü Pala'dan köyün genel durumu hakkında bilgi alarak, sulama kanalı ve içme suyu deposu yönündeki taleplerini aldı. Karadağ, Pınarca köyündeki içme suyu depolarını onararak yaşanan sorunu ortadan kaldıracaklarını belirterek, sulama kanalı ile ilgili ise daha önce yapılan çalışmaları değerlendireceklerini söyledi.

Vali Yardımcısı Karadağ, ziyaret ettikleri köylerde kendilerine gösterilen sıcak ilgi ve misafirperverliklerinden dolayı vatandaşlara teşekkür etti. Vatandaşlar ise sorun ve taleplerini yerinde görmek amacıyla köylerine yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Daha sonra Geçitli Jandarma Karakol Komutanlığına geçen Vali Yardımcısı Buğra Karadağ, burada bir araya geldiği kahraman jandarma personeline görevlerinde başarı ve kolaylıklar dileyerek, komutanlardan bölge hakkında bilgi aldı. Karadağ, yeniden Durankaya Beldesi Belediye Başkanı olarak seçilen İsmail Demirci'yi de makamında ziyaret ederek görevinin hayırlı olmasını diledi. - HAKKARİ