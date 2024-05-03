Hakkari Valiliği İşçi Alımı İçin Kura Çekimi Yapıldı - Son Dakika
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Hakkari Valiliği İşçi Alımı İçin Kura Çekimi Yapıldı

Hakkari Valiliği İşçi Alımı İçin Kura Çekimi Yapıldı

Hakkari Valiliği bünyesinde istihdam edilmek üzere işe alınacak işçiler için noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurusu üzerine Hakkari il merkezi ve Yüksekova ilçesinde istihdam edilecek 650 kişi için başvuru yapan 3 bin 270 kişi arasında yapılan kura çekimi sonucunda işe alınacak kişiler belirlendi. İsimleri kurada çıkan vatandaşlar işe başlayacak, şartları tutmayanlar ise yedek listesinde yer alacak.

03.05.2024 16:01
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Hakkari Valiliği bünyesinde istihdam edilmek üzere işe alınacak işçiler için noter huzurunda kura çekimi yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 31 Mart seçimleri öncesi geldiği Hakkari'de Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında 2 bin kişilik alım yapacağını duyurmuştu. Bunun üzerine Hakkari Valiliği ile Hakkari Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü arasındaki işbirliği ile hazırlanan Toplum Yararına Program kapsamında Hakkari il merkezi ve Yüksekova ilçesinde istihdam edilecek 650 kişi için başvuru yapan 3 bin 270 kişi arasında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezinde kura çekimi yapıldı.

İsimleri kurada çıkan vatandaşlar şartları yeri geldiği halde işe başlayacak. Şartları tutmayan için yedek listesinde ismi çıkan vatandaşlar işe alınacak.

Kura çekimine Hakkari Noter Vekili Serdar Kundakçı, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hakkari Valiliği İşçi Alımı İçin Kura Çekimi Yapıldı - Son Dakika

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