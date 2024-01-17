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Hakkari Valisi Ali Çelik, ADEM kursiyerleriyle buluştu - Son Dakika
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Hakkari Valisi Ali Çelik, ADEM kursiyerleriyle buluştu

Hakkari Valisi Ali Çelik, Aile Destek Merkezindeki kursiyerlerle bir araya gelerek, kadınların başaramayacakları bir şey olmadığını vurguladı.

Hakkari Valisi Ali Çelik, ADEM kursiyerleriyle buluştu
17.01.2024 - 16:07,  Güncelleme: 16:12
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Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Aile Destek Merkezindeki (ADEM) kursiyerle yaptığı sohbetinde, "Kadınlarımızın istediklerinde başaramayacakları bir şey yoktur" dedi.

Hakkari Valisi Ali Çelik, Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu ile birlikte Dağgöl Mahallesindeki Aile Destek Merkezini (ADEM) ziyaret etti. Buradaki kursları tek tek gezen Çelik, yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Dikiş nakış, el sanatları, trikotaj, pastacılık, muhasebe, bilgisayar, okuma-yazma ve Kur'an-ı Kerim kursunu ziyaret ederek, buradaki usta öğretici ve kursiyerler ile sohbet eden Vali Çelik, "Burada hep birlikte bir şeyler paylaşıyorsunuz ve başarıyorsunuz. Kadınlarımızın istediklerinde başaramayacakları bir şey yoktur. Yaptığınız iş, döktüğünüz alın teri çok kıymetli. Çabalarınız için hepinize teşekkür ederim. Bizde, sizler için elimizden gelen desteği vereceğiz" dedi.

Ziyaretleri sırasında başarılı olan kursiyerlere katılım belgesini takdim eden Vali Çelik, daha sonra buradan ayrıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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