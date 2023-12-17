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Hakkari Valisi Ali Çelik, doğa severlerle tırmanış faaliyeti gerçekleştirdi - Son Dakika
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Hakkari Valisi Ali Çelik, doğa severlerle tırmanış faaliyeti gerçekleştirdi

Hakkari Valisi Ali Çelik, Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (CİSAD) üyeleri ve doğa severler ile birlikte Oğul Vadisi'nden Beyaz Dağı'na tırmanış faaliyeti gerçekleştirdi. Vali Çelik, Hakkari'nin güzelliklerini keşfetmeye devam ediyor ve bu güzellikleri herkesin görmesi gerektiğini vurguladı.

Hakkari Valisi Ali Çelik, doğa severlerle tırmanış faaliyeti gerçekleştirdi
17.12.2023 - 15:33,
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Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (CİSAD) üyeleri ve doğa severler ile birlikte Oğul Vadisi'nden Beyaz Dağı'na tırmanış faaliyeti gerçekleştirdi.

Göreve başladığı günden beri merkez başta olmak üzere ilçe, belde, köy ve mezraları ziyaret eden Vali Ali Çelik, Hakkari'nin güzelliklerini keşfetmeye devam ediyor. Vali Çelik, Hakkari'nin mükemmel bir doğasının olduğunu söyleyerek bu güzellikleri vatandaşların ve dünyada genelinde yaşayan tüm insanların görmesi gerektiğini söyledi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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