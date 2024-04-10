Hakkari Valisi Ali Çelik, Ulu Camii çıkışında çocuklara bayram harçlığı dağıttı - Son Dakika
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Yerel

Hakkari Valisi Ali Çelik, Ulu Camii çıkışında çocuklara bayram harçlığı dağıttı

Hakkari Valisi Ali Çelik, Ulu Camii çıkışında çocuklara bayram harçlığı dağıttı

Hakkari Valisi Ali Çelik, Ulu Camii çıkışında vatandaşlarla sohbet ederek çocuklara bayram harçlığı dağıttı. Vali Çelik, cami çıkışında bayramını kutladığı çocuklara harçlık vererek onların sevincine ortak oldu. Ayrıca Türk Kızılay Hakkari Şubesi tarafından da cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlar yapıldı ve bu hizmet vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

10.04.2024 11:18
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Hakkari Valisi Ali Çelik, Ulu Camii çıkışı esnasında vatandaşlarla sohbet ederek çocuklara bayram harçlığı dağıttı.

Ulu Camii'nde namaz kılıp daha sonra vatandaşlarla bayramlaşan Vali Ali Çelik, cami çıkışında bayramını kutladığı çocuklara da bayram harçlığı dağıttı. Harçlık almanın sevincini yaşayan çocuklar, Vali Çelik'e teşekkür ettiler.

Türk Kızılay Hakkari Şubesi tarafından da cami çıkışında vatandaşlara değişik ikramlar yapıldı.

Kızılay ekibinin hizmeti vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Kızılay, Hakkari, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hakkari Valisi Ali Çelik, Ulu Camii çıkışında çocuklara bayram harçlığı dağıttı - Son Dakika

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