Hakkari Valisi Çelik, Muhtarlarla Bir Araya Gelerek İstişarede Bulundu - Son Dakika
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Hakkari Valisi Çelik, Muhtarlarla Bir Araya Gelerek İstişarede Bulundu

Hakkari Valisi Çelik, Muhtarlarla Bir Araya Gelerek İstişarede Bulundu

Hakkari Valisi Ali Çelik, Çukurca ilçesindeki muhtarlarla bir araya gelerek, devletin yereldeki temsilcileri olan muhtarların önemine değindi ve vatandaşların taleplerinin hızla ulaşabilmesi için daha iyi bir koordinasyon gerektiğini vurguladı.

29.11.2024 17:07  Güncelleme: 17:08
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Hakkari Valisi Ali Çelik, Çukurca ilçesindeki muhtarlarla bir araya gelerek, "Rabbim, bu devlet çatısı altında birlik beraberliğimizi bozmasın" dedi.

Çukurca ilçesindeki muhtarlarla bir araya gelen Vali Çelik, devam eden yatırım ve hizmetler ile muhtarların görev, yetki ve sorumlulukları ile iletilen talep ve sorunları ele alarak istişarelerde bulundu. Muhtarların, devletin ve vatandaşların yereldeki en güçlü temsilcileri olduğunu söyleyen Vali Çelik, "Sizler bizim için çok kıymetlisiniz. Muhtarlarımız; bizim gören gözümüz, işiten kulağımız ve dokunan şefkat elimizdir. İyi ki varsınız. Hepimiz, birbirimizin işini kolaylaştırmak için ilçemizden, şehrimizden sorumluyuz. Dolayısıyla bizler, sizlerle her zamankinden çok daha fazla istişare içerisinde olmak, çok daha sıkı bir koordinasyon içerisinde olmak, ilimizi ve ilçemizi bu minvalde, çok daha güzel bir sinerji ile hep birlikte yönetelim istiyoruz. Zaman zaman başkanlığımda, çeşitli bilgilendirme toplantıları gerçekleştiriyor, istişareler yapıyoruz. Bu istişareler sonucunda da yapmamız gereken hususları not alıyor ve bunları süratle hayata geçirmeye gayret ediyoruz" dedi.

Vatandaşların taleplerinin kendilerine ulaştırılmasını çok önemsediğini söyleyen ve bu noktada el ele verilmesi gerektiğine değinen Vali Çelik, "Biz, her toplantımızda şunu söylüyoruz. Vatandaşlarımızın sağlık gibi acil ihtiyaçlarından eğitimle ile ilgili ihtiyaçlarına kadar sıkıntı ve taleplerinden daha hızlı haberdar olalım ki daha hızlı koordine olalım ve o hızla da çözüm üretelim. Çünkü şehrimizin farklı noktalarında yaşayan her bir vatandaşımızın, bizlere ve kaymakamlarımıza, anında ulaşmasını biz çok önemsiyoruz. Bugün kardeşlerine sırtını dönen değil, kardeşlerinin hakkını korumak için her türlü adımı atabilen, terör örgütlerinden ihanet şebekelerine kadar ülke ve millet düşmanı kim varsa hepsine göğsünü siper eden bir Türkiye var. Yıllarca terör örgütü, buraya ve buranın insanlarına zarar verdi. Yatırımcı gelmedi; ama artık hamdolsun Hakkari topraklarında huzur var. Ekonomik olarak da iş adamlarının buraya ilgi ve alakası artıyor ve artacak. Rabbim, bu devlet çatısı altında birlik beraberliğimizi bozmasın" diye konuştu.

Vali Yardımcısı Buğra Karadağ, Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu, Çukurca Belediye Başkanı Nazmi Demir'in de katıldığı toplantıda, katılımcıların sorun ve talepleri dinlendi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hakkari Valisi Çelik, Muhtarlarla Bir Araya Gelerek İstişarede Bulundu - Son Dakika

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