Hakkari Yüksekova'da okul yangınında köy sakini bayrağı kurtarmak için direğe koştu - Son Dakika
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Hakkari Yüksekova'da okul yangınında köy sakini bayrağı kurtarmak için direğe koştu

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Hakkari Yüksekova\'da okul yangınında köy sakini bayrağı kurtarmak için direğe koştu
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca köyünde, öğrenci kalmadığı için faal olmayan okul binasında çıkan yangın 4 saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangın sırasında köy sakini Beşir Katırcı, alevlerden zarar görmemesi için Türk bayrağını direkten indirerek güvenli bir noktaya götürdü.

Haber: Viyan ORHAN

(HAKKARİ) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca köyünde, geçen yıl 4 öğrencinin mezun olmasının ardından köyde öğrenci kalmadığı için faal olmayan okul binasında yangın çıktı. Yangın büyürken köy sakini Beşir Katırcı, Türk bayrağını kurtarmak için direğe koşarak bayrağı indirdi. O anlar kameraya yansıdı.

Yüksekova'ya yaklaşık 55 kilometre uzaklıktaki Dağlıca köyünde, yaklaşık bir yıldır aktif olarak kullanılmayan okul binasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Köyde öğrenci bulunmaması nedeniyle faal olmayan ve geçen yıl 4 öğrencinin mezun olduğu okul binasındaki yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Yüksekova Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangında okul binasının tüm bölümlerinde hasar meydana geldi.

ALEVLERİ GÖRÜNCE BAYRAĞA KOŞTU

Yangının büyümesiyle birlikte köyde yaşayan Beşir Katırcı, okulun önündeki direkte bulunan Türk bayrağının alevlerden zarar görebileceğini fark etti. Katırcı, yangın devam ettiği sırada direğe koşarak bayrağı bulunduğu yerden indirdi ve güvenli bir noktaya götürdü.

Katırcı'nın bayrağı kurtarmak için direğe koştuğu anlar köyde bulunan başka bir vatandaş tarafından tesadüfen cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: ANKA
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