Hakkarili vatandaşlardan yerli aşı TURKOVAC'a yoğun ilgi - Son Dakika

Hakkarili vatandaşlardan yerli aşı TURKOVAC'a yoğun ilgi

Hakkari'de 2 günde 300 kişi TURKOVAC aşısı yaptırdı

HAKKARİ - Hakkari'de uygulamasına başlanan yerli aşı TURKOVAC yoğun ilgi görüyor. Hastanenin aşı biriminde yerli aşı için 2 günde 300 vatandaş randevu alarak aşılarını yaptırdı.

Hakkari Devlet Hastanesinde uygulanmasına başlanan yerli aşı TURKOVAC için randevu alan vatandaşlar görevliler tarafından aşılarını oluyor. Hastane müdürü Mustafa Yoldaş'ında yakından ilgilendiği yerli aşı uygulamasına iki günde 300'ün üzerinde vatandaş aşı yaptırdı. 2 Sinovac bir Biontech aşısını yaptıran Hacı Alkan, Türk hekimlerine güvendiği için 4. aşısını TURKOVAC olarak tercih ettiğini ifade ederek, randevu aldıktan sonra aşısını yaptırdığını ve hiçbir rahatsızlık duymadığını söyledi.

Aşı biriminde çalışan hemşire Sibel Gündoğan Filiz ise, aşı biriminin haftanın 7 günü 08;00 ila 24;00 saatleri arasında hizmet verdiğini anımsatarak, "Yoğun kar yağışına rağmen yüzün üzerinde TURKOVAC aşısı yaptık. Yaptığımız aşıların yarısından fazlası TURKOVAC aşısıydı. Halkımızın gerçekten TURKOVAC aşısına yoğun bir ilgisi var. Özellikle ilk aşısını yaptırmayıp yerli aşımızı bekleyenler vardı. Aşımızın gelmesiyle aşılarını yaptırmayanlar ilk aşılarını oldular. Sayıları da oldukça yüksekti. 2 günde 300'ün üzerinde TURKOVAC aşısı yaptık. Türk hekimlerimizin ürettiği yerli aşımıza güvenelim" diye konuştu.