Hakkında 'idam' kararı bulunan Suriyeli, ülkesine özgürce dönüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Hakkında 'idam' kararı bulunan Suriyeli, ülkesine özgürce dönüyor

Hakkında \'idam\' kararı bulunan Suriyeli, ülkesine özgürce dönüyor

Suriye'de 11 yıl önce hakkında idam kararı çıkarılan ve bilgisayar mühendisi eşiyle birlikte Adıyaman'a gelen mühendis, Esad rejiminin devrilmesiyle 4 çocuğuyla birlikte özgür bir şekilde ülkesi Suriye'ye dönüyor.

16.12.2024 09:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de 11 yıl önce hakkında idam kararı çıkarılan ve bilgisayar mühendisi eşiyle birlikte Adıyaman'a gelen mühendis, Esad rejiminin devrilmesiyle 4 çocuğuyla birlikte özgür bir şekilde ülkesi Suriye'ye dönüyor.

Suriye'de 15 yıl süren iç savaşından ardından muhalif güçler Esad rejimini bitirdi. Savaşın bitmesiyle Adıyaman'da bulunan Suriyeli Munif Haci Rezzak, 4 çocuğuyla birlikte yeniden ülkesi Suriye'nin yolunu tuttu.

Ülkesine dönerken gözyaşlarını tutamadı

Savaşın ilk başladığı zamanlarda Esad rejimi tarafından hakkında çıkan 'idam' kararından kaçarak bilgisayar mühendisi eşiyle birlikte Adıyaman'a gelen araç mühendisi Munif Haci Rezzak, Esad rejiminin sona ermesiyle birlikte 11 yıldır kaldığı Adıyaman'da ülkesine dönmek üzere eşyalarını taşıdı. Henüz 6 aylık evliyken Adıyaman'a gelen ve 11 yılda 4 çocuğa sahip olan Munif Haci Rezzak, buradaki dost ve arkadaşlarıyla vedalaşırken gözyaşlarını tutamadı.

"Ülkemi ve topraklarımı özledim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum"

Hakkında 'idam' kararının çıktığı ülkesi Suriye'ye özgür bir şekilde yeniden dönmenin huzurunu yaşadığını vurgulayan Munif Haci Rezzak, "Esad rejiminin bitmesiyle ülkeme özgür bir şekilde dönüyorum. Ülkemi ve topraklarımı oldukça özledim. Buradaki arkadaşlarım ve dostlarım ne kadar gitmemi istemese de ben de onlardan ayrılmak istemesem de ülkeme dönmem gerekiyor. Türkiye'den Allah razı olsun. Türkiye Esad rejimini bitirdi ve ülkemize artık özgür bir şekilde döneceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum" dedi.

Suriyelilerle kardeş olduklarını vurgulayan Adıyamanlı Abuzer Turhan ise "Münif savaşın ilk zamanlarında Adıyaman'a geldi. İlk günden bu yana biz kendisine destek olmaya çalıştık. Aramızda bir kardeşlik hukuku oluştu. İnşallah bizler bundan sonra onu burada misafir edeceğiz. Bizler de Suriye'ye yanına gideceğiz. Yani en azından bu diktatör rejimin bitmesiyle beraber inşallah kardeşlerim memleketlerine geri dönecek. Buraya da bir kardeş olarak, misafir olarak gelecekler. O benim bir kardeşimdir" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Bilgisayar, Göçmenler, Suriye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hakkında 'idam' kararı bulunan Suriyeli, ülkesine özgürce dönüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:29 Donald Trump: Erdoğan çok iyi anlaştığım biri Donald Trump: Erdoğan çok iyi anlaştığım biri
20:13 TÜİK’i hedef alan Gergerlioğlu’ndan ilginç benzetme: Her şeyi küçük gösteriyorlar TÜİK'i hedef alan Gergerlioğlu'ndan ilginç benzetme: Her şeyi küçük gösteriyorlar
19:49 Canlı anlatım Dev maçta gol yağmuru var Canlı anlatım! Dev maçta gol yağmuru var
19:14 Erdoğan’dan CHP’li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar Erdoğan'dan CHP'li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar
19:03 Türkiye’den Suriye’ye Destek Türkiye'den Suriye'ye Destek
10:07 İstanbul’da 8 tane çaya ödenen para şaşırttı İstanbul'da 8 tane çaya ödenen para şaşırttı
10:01 Altın fiyatları her an fırlayabilir Altın fiyatları her an fırlayabilir
10:00 Jose Mourinho, Sergen Yalçın’ı şaşkına çevirdi Jose Mourinho, Sergen Yalçın'ı şaşkına çevirdi
09:56 90 yılın en güçlü siklonu Fransız adasını vurdu: 1000 can kaybı bekleniyor 90 yılın en güçlü siklonu Fransız adasını vurdu: 1000 can kaybı bekleniyor
09:52 Belediyede yapılan vurguna daha fazla dayanamayıp istifa etti Belediyede yapılan vurguna daha fazla dayanamayıp istifa etti
09:43 Taraftarların tepki gösterdiği Samet’e Mourinho sahip çıktı Taraftarların tepki gösterdiği Samet'e Mourinho sahip çıktı
09:38 Trump’ın Bitcoin hamleleri rekorları beraberinde getirdi Trump'ın Bitcoin hamleleri rekorları beraberinde getirdi
09:33 Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2024 22:20:03. #1.13#
SON DAKİKA: Hakkında 'idam' kararı bulunan Suriyeli, ülkesine özgürce dönüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.