Haksız Fiyat Artışlarına Karşı Vatandaşlar 3 Farklı İletişim Kanalını Kullanıyor - Son Dakika
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Haksız Fiyat Artışlarına Karşı Vatandaşlar 3 Farklı İletişim Kanalını Kullanıyor

Haksız Fiyat Artışlarına Karşı Vatandaşlar 3 Farklı İletişim Kanalını Kullanıyor

Son zamanlarda yaşanan haksız fiyat artışlarına karşı vatandaşlar, Ticaret Bakanlığı'nın E-devlet üzerinden uygulamaya aldığı formu doldurarak, Alo 175 ve CİMER üzerinden şikayetlerini iletebiliyor. Haksız fiyat artışı yapan işletmeler ise cezai yaptırımla karşı karşıya kalabiliyor.

15.08.2024 10:00
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Son zamanlarda yaşanan haksız fiyat artışları 3 farklı iletişim kanalından yetkililere bildirebiliyor. Vatandaşlar, Ticaret Bakanlığı'nın E-devlet üzerinden uygulamaya aldığı "Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi" formunu doldurarak, Alo 175 ve CİMER üzerinden şikayetlerini iletebiliyor. Haksız fiyat artışı yapan işletmeler ise 1 milyon liraya kadar cezai yaptırımla karşı karşıya kalabiliyor.

Fahiş fiyatla mücadelede vatandaşlar şikayet için 3 farklı iletişim kanalını kullanabiliyor. Fahiş fiyatı fark eden vatandaşlar Ticaret Bakanlığı'nın E-devlet üzerinden uygulamaya aldığı "Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi" formunu doldurarak şikayetlerini bakanlığa iletebiliyor. Ticaret Bakanlığı'na ait Alo 175 Tüketici Danışma Hattı'nı arayarak da şikayet oluşturabilirken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden de şikayet başvuruları alınabiliyor. Şikayetler, işletmenin denetlenmesini ve fahiş fiyat tespit edilmesi halinde cezai yaptırım uygulanmasını sağlayabiliyor.

"Fahiş fiyatta bir takvim yılı içinde 3 kereden fazla bunu yaparlarsa 6 gün kapatma cezasıyla karşı karşıya kalıyor"

Aynı ürünün farklı yerlerde farklı fiyatlarda piyasaya çıkabildiğini anlatan Avukat Tutku Akman, "Bir yerde 10 lira olan bir ürün başka bir yerde 100 lira olabiliyor. İnsanlar da en uygununu bulmak için zaman kaybediyor oradan oraya sürüklenerek ama devletimiz bu konuda şöyle bir önlem alıyor. Eğer bir ürün için iki farklı fiyatta fahiş fiyat varsa, bunun için Alo 175 hattından arayarak bu fahiş fiyatı bildirebilirler ya da E-devlet üzerinden şikayetçi olarak bu fahiş fiyatı belirtebilirler. Hızlı çözüm olması amacıyla da CİMER'den bununla ilgili şikayetçi olabilirler. Vatandaşlarımız internet yok diye üzülmesin ya da işte ben buna giremiyorum diye evhamlanmasına gerek yok. Anında 175'i arayarak şu markette, şu bakkalda ya da şu kırtasiyede böyle bir fiyat artışı var. Bununla ilgili önlem alınmasını istiyoruz diye bildirmeleri yeterli. Çünkü devletimiz bununla ilgili 100 bin liradan 1 milyona kadar cezai yaptırım uyguluyor. Son uygulamalarda 1 milyona yakın cezai yaptırımlar yapılıyor ve aynı zamanda eğer bir takvim yılı içinde 3 kereden fazla bunu yaparlarsa da 6 gün kapatma cezasıyla karşı karşıya kalıyor. Bu da bizim vatandaşlarımız için aslında koruyucu bir önlem anlamına geliyor" dedi.

"İndirim yaptım' diyerek aslında uygun olan ürünle beraber aynı seviyeye getiriyorlar ve haksız bir rekabet oluşturuyorlar"

Eskiden fahiş fiyatla ilgili Tarım İl Müdürlüğüne ya da en yakın karakola gidildiğini belirten Avukat Akman, "İş yoğunluğundan dolayı bu söylediğimiz fahiş fiyatlar bir adım geriye atılıyordu önem sırasında. Şimdi yaşlılarımız zaten kendileri internetle haşır neşir olamadıkları için ama günümüzde telefon herkesin elinde mevcut, telefondan da 175'i tuşlayarak 'burada şöyle bir fahiş fiyat uygulaması var, bununla ilgili bir bildirimde bulunmak istiyorum ve şikayetçi olmak istiyorum' demesi de yeterli artık. Bunun şöyle bir durumu da var, fahiş fiyatı ne kadar yükseltiyorsa sonrasında belli ürünlerde 'indirim yaptım' diyerek aslında uygun olan ürünle beraber aynı seviyeye getiriyorlar ve haksız bir rekabet oluşturuyorlar. Bu da fahiş fiyatın getirdiği bir yaptırım. Çok fazla bir ürüne bedel yüklemezseniz indirim yapma gibi bir olanağınız da olmaz. Hatta bazı yerlerde dönemsel olarak indirimler mevcut oluyor. Bu da fahiş fiyatın getirisi. Ne kadar çok bir ürün için yüksek bedel belirlerseniz indirim yapmanız da bu kadar kolay. Reklamlar oluyor ama bu da fahiş fiyatın getirisi olan bir sonuç. Bu nedenle de ne olursa olsun göz yumulmaması gerekli. Vatandaşımız bir fahiş fiyat gördüğünde bununla ilgili bildirimde bulunursa o kadar çabuk ortalama bir fiyat belirlenebilir. Bu da bizim yararımıza olacak bir durum. Çünkü durumu olan var rahatlıkla alıyor olabilir ama gün geçiremeyen hatta bir sonraki gün ne yapacağız diye düşünen insanlar da var, bununla ilgili bunalıma giren insanlar var. Biz kendimiz için olmasa bile en azından o insanlar için de bu vatandaşlık görevimizi yapmamız gerekiyor. E-devlete girildikten sonra Ticaret Bakanlığı'nın düzenlediği 'fahiş fiyat artışı' olan düzenlemelerle ilgili Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi Formu var, bu formu doldurarak da insanlar şikayette bulunabilir" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Haksız Fiyat Artışlarına Karşı Vatandaşlar 3 Farklı İletişim Kanalını Kullanıyor - Son Dakika

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