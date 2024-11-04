Halfeti Belediye Başkanı'ndan kayyum atamasına tepki - Son Dakika
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Yerel

Halfeti Belediye Başkanı'ndan kayyum atamasına tepki

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Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan, görevden alınarak kayyum atanmasına karşı çıkarak, halkın iradesine sahip çıkacaklarını ve bu faşizan zihniyete karşı duracaklarını açıkladı. Ayrıca, Kürt halkına yönelik düşmana bir uygulama olduğunu vurguladı.

04.11.2024 15:15  Güncelleme: 15:27
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(ŞANLIURFA) - Görevden alınarak yerine kayyum atanmasıyla ilgili açıklama yapan Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan, "Biz asla bu zihniyete alışmayacağız, asla bu zihniyete geçit vermeyeceğiz" dedi.

Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan, görevden alınarak yerine kayyum atanmasıyla ilgili açıklama yaptı. Karayılan, şöyle konuştu:

"Halkın iradesini ifade etiğimizde başta gençlerin, kadınların ve çocukların iradesine yaşayan tüm hakların iradesine bir tahammülsüzlük var. Bizi var eden tüm değerlere sahip çıkacağız, halkımızın bize vermiş olduğu görevi her alanda devam ettireceğiz. Biz sadece çember altına alınan belediye içerisinde makama oturarak belediyecilik yapmayacağımızı herkese gösterdik yine göstereceğiz. Halfeti'de tüm halkımıza çağrı yapıyorum: Halfeti'de 8 yıldır bir faşizan zihniyet sizin değerlerinizi çarçur etmiştir. Bütün değerlerinize karşı düşmanca davranmıştır. Maddi ve manevi değerlerinizi bertaraf etmeye çalışmıştır. Belediyeyi 500 milyar borçla aldık ve onun iki katına yandaşlarına peşkeş çekmiştir. Biz bu hırsız zihniyeti sorguladığımız için, bu hırsız zihniyeti teşhir ettiğimiz için, rantçı zihniyete halkın değerlerini asla ve asla teslim etmediğimiz için hesap sorduğumuz için bu faşist zihniyet tekrar hortlamıştır ve biz buna karşı halk olarak cevap vereceğiz tekrar kendimiz olan değerlerimiz alacağız. Başımız alnımız açık, başımız dik yolumuza daha cesaretli yürüyeceğiz.

Bu uygulama Kürt halkına yapılan bir düşmanlıktır, bu uygulama ile bir yere varamayacağını görmelidir. Sadece Kürt illerinde kayyum zihniyeti durmamıştır. İstanbul'da, Avrupa Yakası'nda Kürt'ün, Türk'ün, Ermeni'nin, Alevi'nin, Sünni'nin bütün herkesin yani Esenyurt'ta bütün halkların iradesine de kayyum atayarak bu toplumu kayyuma alıştırmak istemiştir. Biz asla bu zihniyete alışmayacağız, asla bu zihniyete geçit vermeyeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Halfeti Belediye Başkanı'ndan kayyum atamasına tepki - Son Dakika

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