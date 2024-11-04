Halfeti'de kayyum atamasına protesto: Polis tazyikli suyla müdahale etti

Yerel

(ŞANLIURFA) - Halfeti Belediye Başkanlığına kayyum atanmasını protesto eden vatandaşlara, polis tazyikli suyla müdahale etti.

Mardin ve Batman'da olduğu gibi Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın da görevinden alınarak yerine kayyum atanmasına yönelik vatandaşların tepkisi devam ediyor.

Polis, Halfeti Belediye Başkanlığı binası yakınlarında toplanan vatandaşlara tazyikli suyla müdahale ederek dağıttı.