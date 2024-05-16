Halı Üreticileri Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin\'i Ziyaret Etti

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TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Abidin Kaplan ve GAHİB Yönetim Kurulu Üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ziyaret ederek, "Hayırlı olsun" dileklerini iletti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, halı üreticisi ve ihracatçılarına ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettikten sonra, yatırım ve üretimin önemine dikkat çekti. Sohbet ortamında gerçekleşen ziyaret sırasında halıcılar, OSB ile şehir arasındaki ulaşımı kolaylaştırmak için devam eden çalışmaları sordu.

"OSB'ye ulaşımı rahatlatmak için tünel projesinde önemli aşamalar kaydettik"

Başkan Fatma Şahin, her zaman imkanlar ölçüsünde OSB'nin yanında olduklarını belirterek, "Üretim çok önemli. Sizler gerek yurt dışı pazarlarda gerekse de iç piyasalardaki sıkıntılara rağmen yatırımı, üretimi, istihdamı kesintiye uğratmıyorsunuz. Hep bir kişiyi daha nasıl istihdam ederiz diye çaba gösteriyorsunuz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ülkemizin geleceği için, huzur ve refahımız için sanayide çarkların durmaması gerek. Bizler de sizlerin sorunlarını çözmek için her türlü imkanımızı seferber etmeye devam edeceğiz. OSB'de 300 bine yakın insan çalışıyor. Dolayısıyla yoğun bir trafik var. OSB'ye ulaşımı rahatlatmak için tünel projesinde önemli aşamalar kaydettik. İnşallah yakında ilk kazmayı vurarak tünelleri açmak için çalışmalara başlayacağız" dedi.

"İhracatımızı arttırmak ve yeni pazarlarda etkin olmak için çalışıyoruz"

TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Selahattin Kaplan da katıldı. Halı Sektör Kurulu Başkanı Kaplan, Türk Halı Sektörünün genel durumu ile ilgili bilgi ver vererek ülke ekonomisine yüksek katma değer sağlamak için sektör olarak yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını ifade etti.

"Yenilikçi ürünlerimizle Dünya pazarlarını zorluyoruz"

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Abidin Kaplan da, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e yeni dönemde başarılar dilerken kent ve ülke ekonomisine katkı sağlamak için halı sektörünün büyük önem taşıdığını, bir yandan yenilikçi ürünler ve dünya pazarlarında Pazar payını arttırmaya yönelik çalışmalar içerisinde uzak ülkelere yöneldiklerini sözlerine ekledi. Başkan Kaplan, "Başkanımız her zaman sanayicinin yanında oldu. Kentimizin gelişmesi ve kalkınmasının yanı sıra sanayimizin sorunlarının çözümünde de bizlerle birlikte hareket ederek sorunlarımızın Ankara'ya yansıtılmasında elinden gelen bütün desteği verdi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de başarılı çalışmaların devam edeceğine inanıyoruz" diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e üzerinde İstanbul Valisi Davut Gül ile çocuklarla çekilmiş özel bir fotoğrafın işlendiği halı takdim edildi. - GAZİANTEP