Haliliye Belediyesi Kadınlara Eğitimler Vermeye Devam Ediyor

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Haliliye Belediyesi bünyesindeki Milletevleri ve Hanımlar Konağından faydalanan kursiyer kadınlara, eğitimler verilmeye devam ediyor. Ebeveynlerin çocuklara yaklaşımı ve aile tutumu ile kadına yönelik şiddet konularında seminerler düzenleniyor.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda hayatın her alanında kadınlara yönelik pozitif ayrıcalıklar tanıyan kültür ve sosyal işler müdürlüğü, çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye bünyesindeki milletevleri ve hanımlar konağındaki kurslardan faydalanan kadınlara, periyodik olarak verilen seminerlerle bilgilendirme yapılıyor. Bu kapsamda; Haliliye Belediyesi bünyesindeki Psikososyal birimi tarafından Süleymaniye Milletevinde dikiş nakış, el sanatları ve kuaför kurslarına katılan kadınlara eğitim verildi. Psikologlar tarafından verilen eğitimde, ailelerin çocuklara olan davranışı ve aile tutumu konuşuldu. Aile içerisindeki iletişimin güçlenmesi ve çocuklara yaklaşıma yönelik bilgilendirme yapan psikologlar, kursiyerlerin merak ettiği soruları yanıtlayarak, semineri tamamladı. Haliliye Belediyesi İpekyol Hanımlar Konağında ise sosyal hizmet merkezinde görevli uzmanlar tarafından eğitim düzenlendi. Annelere; kadına yönelik şiddet ve çölyak ile çocuk gelişimi konularında bilgilendirme yapan sosyal hizmet uzmanları, kadınların aile içerisindeki rolüne değindi. Periyodik olarak düzenlenen eğitimlerle bilinçlendiklerini ifade eden kursiyerler, kendilerine sunulan imkanlardan dolayı Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkürlerini iletti.

Kültür ve sosyal işler müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise eğitimlerin devam edileceği kaydedildi. - ŞANLIURFA