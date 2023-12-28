Haliliye Belediyesi Milletevleri\'nde Kadınlar Meslek Öğreniyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla kadınların meslek öğrendiği Milletevleri'nden 2 bini aşkın kursiyer faydalandı. Kadınların hem hobi edindikleri hem de ev ekonomilerine katkı sağladığı Milletevleri'nde, aile içi eğitimlerle de destek verildi.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları ile hayatın her alanında kadınların yanında olan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Milletevleri ile kadınlara yönelik meslek edindirme ve hobi kurslarını hizmete sunuyor. Ahmet Yesevi, Süleymaniye ve Sırrın Milletevi'nde el sanatları, dikiş nakış, kuaför ve okuma yazma kurslarına katılan kadınlar, usta öğreticiler tarafından teorik ve uygulamalı eğitim alıyor.

Kadınların yoğun ilgi gösterdiği bu kurslarda kursiyerler, bir yandan meslek öğrenerek aile ekonomisine katkı sağlıyor, bir yandan da yeni hobiler edinerek keyifli zaman geçiriyor. Eğitim aldıkları kurslara katılan anneler ise çocuklarını kreşe bırakmanın rahatlığını yaşıyor. Kreş hizmetinin de sunulduğu Milletevleri'nde çocuklar, çeşitli etkinlikler ile eğlenceli zaman geçirmenin keyfini yaşıyor.

Milletevleri'nde meslek öğrenmeye yönelik verilen eğitimlerin yanı sıra kursiyerlere periyodik olarak çocuk, aile ve sağlık konularında çeşitli seminerler veriliyor. Son olarak Kızılay Gönüllüleri tarafından Süleymaniye Milletevi'ndeki kursiyerlere yönelik verilen eğitimde çocuk ve aile temaları konuşuldu. Türk Kızılay Kadın Gönüllüleri, annelerin çocuklarla olan iletişimi ve aile içerisindeki rolü hakkında bilgilendirme yaparak, kursiyerlerin sorularını yanıtladı. Yıl boyu eğitimlerin devam ettiği Haliliye Belediyesi bünyesindeki Milletevleri'nden 2 bin 66 kadın meslek öğrenirken dikiş-nakış kursundan 655, kuaför kursundan 346, el sanatları kursundan 522 ve okuma-yazma kursundan ise 543 kursiyer eğitim aldı. Yaklaşık 2 bini aşkın kadının eğitim aldığı Milletevleri'ndeki kreş hizmetinden de 702 çocuk faydalandı.

Ahmet Yesevi, Süleymaniye ve Sırrın Milletevi'nde devam eden kursları başarıyla tamamlayan kadınlara ise kurs sonunda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika takdim edildi. - ŞANLIURFA