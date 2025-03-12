Haliliye Belediyesi'nden Kadınlara Ekonomik Destek: Kurslar Büyük İlgi Görüyor - Son Dakika
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Haliliye Belediyesi'nden Kadınlara Ekonomik Destek: Kurslar Büyük İlgi Görüyor

Haliliye Belediyesi\'nden Kadınlara Ekonomik Destek: Kurslar Büyük İlgi Görüyor

Haliliye Belediyesi, kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını artırmak amacıyla düzenlediği el sanatları ve dikiş-nakış kurslarıyla büyük ilgi topluyor. Kurslar sayesinde kadınlar yeni beceriler kazanıyor ve aile bütçelerine katkı sağlıyor. Ayrıca, kreş hizmeti ile annelerin eğitim alırken çocukları güvende.

12.03.2025 11:44  Güncelleme: 11:46
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Haliliye Belediyesi tarafından kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını artırmak amacıyla hizmet veren milletevlerindeki kurslar, yoğun ilgi görüyor. El sanatları ve dikiş-nakış kurslarıyla kursiyerler, hem yeni beceriler kazanıyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Haliliye Belediyesi, kadınların iş gücüne katılımını artırmak ve sosyal hayatlarını zenginleştirmek adına hobi ve eğitim kurslarıyla hizmet vermeye devam ediyor.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları ile hayatın her alanında kadınların yanında olan kültür ve sosyal işler müdürlüğü, kadınların kültürel ve sosyal hayatlarına katkı sağlıyor. Belediye bünyesinde açılan milletevleri ile kadınlara, el becerilerini geliştirecek ve aile ekonomilerine katkı sağlayacak kurslar sunuluyor. Süleymaniye Milletevinde el sanatları, Ahmet Yesevi Milletevinde ise dikiş-nakış kurslarından faydalanan kadınlar, usta öğreticiler tarafından eğitim alıyor. El sanatları kursunda ahşap boyama, seramik süsleme, takı tasarımı ve geleneksel el işi teknikleri gibi birçok alanda eğitim alan kursiyerler, dikiş-nakış kursunda ise kıyafet dikimi, nakış işleme ve kumaş süsleme gibi konularda uzmanlaşıyor. Teorik ve uygulamalı eğitim alan kursiyerler, ilgilendikleri dalda kendilerini geliştirerek, ürünlerini esere dönüştürüyor.

Kreş hizmeti ile anneler rahat ediyor

Milletevlerinde verilen eğitimler aynı zamanda annelerin çocukları için de güvenli bir ortam sunuyor. Kurslara katılan kadınlar için sağlanan kreş hizmeti sayesinde anneler eğitim alırken, çocukları da yaşıtlarıyla birlikte eğlenceli ve öğretici vakit geçiriyor.

Öte yandan, kurs sonunda başarılı olan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilerek, kadınların bu becerilerini profesyonel olarak kullanmalarına da imkan sağlanıyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika Yerel Haliliye Belediyesi'nden Kadınlara Ekonomik Destek: Kurslar Büyük İlgi Görüyor - Son Dakika

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