Haliliye Belediyesi Süleymaniye Milletevinde Kadınlara Meslek Eğitimi Veriyor - Son Dakika
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Haliliye Belediyesi Süleymaniye Milletevinde Kadınlara Meslek Eğitimi Veriyor

Haliliye Belediyesi Süleymaniye Milletevinde Kadınlara Meslek Eğitimi Veriyor

Haliliye Belediyesi bünyesindeki Süleymaniye Milletevindeki el sanatları, dikiş nakış ve kuaför kursundan eğitim alan kadınlar, meslek öğrenmeye devam ediyor. Bölgedeki kadınların yoğun ilgi gösterdiği Milletevinden faydalanan 385 kursiyer, el emeklerini esere dönüştürüyor.

05.07.2024 13:36  Güncelleme: 13:38
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Haliliye Belediyesi bünyesindeki Süleymaniye Milletevindeki el sanatları, dikiş nakış ve kuaför kursundan eğitim alan kadınlar, meslek öğrenmeye devam ediyor. Bölgedeki kadınların yoğun ilgi gösterdiği Milletevinden faydalanan 385 kursiyer, el emeklerini esere dönüştürüyor.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları ile hayatın her alanında kadınların yanında olan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, bünyesindeki Milletevleri ile faaliyetlerini devam ettiriyor.

Kadınların sosyal ve kültürel yaşamlarına katkı sağlaması için açılan meslek edindirme ve hobi kursları Ahmet Yesevi, Süleymaniye ve Sırrın Milletevlerinde yoğun ilgi görüyor. Süleymaniye Milletevinde devam eden el sanatları, dikiş nakış ve kuaför kurslarına kayıt oluşturan kursiyer kadınlara, usta öğreticiler tarafından teorik ve uygulamalı eğitim veriliyor. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği bu kurslara çocuklarıyla katılan anneler ise çocuklarını kreşe bırakmanın rahatlığını yaşıyor. Anneler, kurslardan aldıkları eğitimlerle meslek öğrenirken, çocukları da akranlarıyla eğitici ve eğlenceli zaman geçiriyor. Meslek öğrenip, aile ekonomilerine katkı sağlamalarına imkanların sunulduğu el sanatları, dikiş nakış ve kuaför kursuna katılan kursiyerler, sağlanan imkanlardan ötürü Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a ve Haliliye Belediyesine teşekkür ediyor.

2024 yılının ilk yarısı Süleymaniye Milletevindeki el sanatları, dikiş nakış ve kuaför kursundan faydalanan 385 kursiyere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Haliliye Belediyesi Süleymaniye Milletevinde Kadınlara Meslek Eğitimi Veriyor - Son Dakika

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