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Zabıta Personeline Mevzuat Eğitimi

Zabıta Personeline Mevzuat Eğitimi

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı personele, vatandaşlara daha iyi hizmet sunulması ve görevlerini daha etkin şekilde sürdürebilmeleri adına zabıta mevzuatı eğitimi verildi.

11.04.2025 09:43  Güncelleme: 09:46
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Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı personele, vatandaşlara daha iyi hizmet sunulması ve görevlerini daha etkin şekilde sürdürebilmeleri adına zabıta mevzuatı eğitimi verildi.

Türkiye Belediyeler Birliği ile Haliliye Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından Zabıta Müdürlüğü personeline zabıta mevzuatı konulu seminer verildi. Haliliye Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi Konferans Salonunda gerçekleşen seminerde konuşmacı olan Türkiye Belediyeler Birliği Eğitimcisi ve Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, zabıta personelinin günlük çalışma sürecinde karşılaştığı hukuki durum, yetki ve sorumluluk alanları ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Kabahatler Kanunu, Belediye Kanunu, Zabıta Yönetmeliği ve denetim uygulamaları gibi başlıklarda bilgilendirmelerin yapıldığı eğitimde, personelin karşılaştığı sorunlara yönelik çözüm odaklı değerlendirmeler ele alındı.

Vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini ve zabıta personelinin mesleki gelişimine katkı sunacak eğitimlerin devam edeceğini ifade eden Zabıta Müdürü Sinan Adıyeke, "Haliliye'mize daha iyi hizmet vermek amacıyla Türkiye Belediyeler Birliği'nden eğitim programı düzenledik. Haliliye'mizde halkın birinci derecede tüketmiş oldukları gıdalar noktasında, bütün sorumluluğu üstlenip, onları tespit ettiğimiz takdirde en ağır şekilde, kanunlar merciinde cezalandırmak ve faaliyetten men etmek bizim görevimiz. Bu noktada hakkın sağlığını, huzurunu korumak adına daha etkili ve daha bilgili olmak adına gün boyu eğitimler programladık. ve bu eğitimleri aldığımız şekilde sahada da en aktif şekilde uygulayacağız" diye konuştu.

Eğitim, personellerin merak ettikleri soruların yanıtlanmasıyla tamamlandı. Türkiye Belediyeler Birliği Eğitimcisi ve Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç'a, teşekkür belgesi takdim edildi. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zabıta Personeline Mevzuat Eğitimi - Son Dakika

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