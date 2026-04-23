Haliliye\'de minikler 23 Nisan coşkusunu yaşadı

Haliliye Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlediği etkinlikle çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir gün yaşattı.

Belediye bünyesinde faaliyet gösteren Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından organize edilen şenlikte, miniklere geri dönüşüm ve çevre bilinci aşılandı. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen etkinlik, Halide Edip Adıvar Anaokulu'nda yapıldı. Programa, Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'nün yanı sıra Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Psikolojik Danışmanlık Birimi de katıldı.

Etkinlik boyunca yüz boyama aktiviteleriyle neşelenen çocuklar, kendilerine dağıtılan Türk bayrakları eşliğinde şarkılar söyleyip dans etti. Halat çekme ve çuval yarışı gibi geleneksel oyunlarla bayramın coşkusunu doyasıya yaşayan öğrenciler, çeşitli hediyelerle de sevindirildi. Ayrıca Türkiye'de sıfır atık uygulamalarında pilot ilçelerden biri olan Haliliye'de yürütülen projeler hakkında çocuklara bilgi verildi. Geri dönüşümün önemi anlatılırken, öğrencilere içinde çim tohumu ve toprak bulunan kaplar dağıtılarak doğa sevgisi ve çevre bilinci pekiştirildi. Etkinliğin sonunda katılımcılar, organizasyona katkılarından dolayı Haliliye Bele - ŞANLIURFA