Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haliliye'de sağlıksız depoya baskın: 5 bin koli yumurta imha edildi

27.04.2026 15:15  Güncelleme: 15:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu, sağlıksız şartlarda depolandığı belirlenen 5 bin koli yumurtaya el konularak imha edildi.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatıyla denetimlerini aralıksız sürdüren zabıta ekipleri, Devteyşti Mahallesi'nde bulunan bir depoda inceleme yaptı. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı kontrollerde, ürünlerin uygun saklama şartlarına sahip olmadığı tespit edildi. İncelemelerde; yumurtaların izlenebilirliğinin bulunmadığı, gerekli sıcaklık şartlarının sağlanmadığı, soğuk hava deposunun çalıştırılmadığı ve kırık ürünlerin ortamdan uzaklaştırılmadığı belirlendi. Ayrıca depoda yoğun kötü koku olduğu da tespit edildi. Tespit edilen ciddi ihlallerin ardından hazırlanan tutanaklar doğrultusunda 5 bin koli yumurtaya imha edilmek üzere el konulurken, işletmeye 132 bin 108 TL idari para cezası uygulandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 16:08:19. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.