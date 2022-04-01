Halk ekmek büfelerinde Ramazan pidesinin fiyatı 5 TL olarak güncellendi - Son Dakika
Üye Girişi

Halk ekmek büfelerinde Ramazan pidesinin fiyatı 5 TL olarak güncellendi

01.04.2022 20:30
Halk ekmek büfelerinde Ramazan pidesinin fiyatı 5 TL olarak güncellendi

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası'nın daha önce 7 TL olarak açıkladığı ramazan pidesi fiyatını 6 TL'ye indirmesinin ardından, Kütahya Belediyesi müsteciri olan Halk Ekmek büfelerinde 5,5 TL'den satılmasına karar verilen ramazan pidesi fiyatı, 5 TL olarak güncellendi.

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası'nın daha önce 7 TL olarak açıkladığı ramazan pidesi fiyatını 6 TL'ye indirmesinin ardından, Kütahya Belediyesi müsteciri olan Halk Ekmek büfelerinde 5,5 TL'den satılmasına karar verilen ramazan pidesi fiyatı, 5 TL olarak güncellendi.

Geçtiğimiz günlerde Halk Ekmek işletmecisi Yusuf Sarıkoç ile birlikte yaptığı açıklamada, şehir merkezindeki 20 halk ekmek büfesinde yüzde 20 indirimli olarak 400 gram pidenin satış fiyatının 5,5 TL olarak belirlendiğini Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık açıklamıştı. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası'nın daha önce 7 TL olarak belirlediği ramazan pidesi fiyatında yaptığı 1 TL'lik indirimle 6 TL'den satılmasına karar vermesi üzerine, Kütahya Belediyesi müsteciri olan halk ekmek büfelerinde de indirim kararı alındı. Ramazanın ilk günü olan 2 Nisan 2022 tarihinden itibaren halk ekmek büfelerinde 400 gramlık ramazan pidesi 5 TL'den satılacak.

Halk ekmek büfeleri; Akkent Mahallesi'nde beş adet satış noktası olmak üzere, Hilalkent (1453 konutları) Gaybiefendi, Fuatpaşa, Bahçelievler, Yenidoğan, Maltepe mahalleri ile birlikte Sporkent, Sosyal Konutlar mevkilerinde yer alıyor.(EFE-) - KÜTAHYA

YORUMLAR
500
Son dakika haberi... Sakarya Büyükşehir'den 3 yılda 3 milyar TL'lik yatırım Son dakika haberi... Sakarya Büyükşehir'den 3 yılda 3 milyar TL'lik yatırım Diyarbakır'da müşterilerden altın ve para toplayarak kaçan 2 kuyumcu Kocaeli'de yakalandı Diyarbakır'da müşterilerden altın ve para toplayarak kaçan 2 kuyumcu Kocaeli'de yakalandı

Ramazan Pidesi, Türk Lirası, Halk Ekmek, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Halk ekmek büfelerinde Ramazan pidesinin fiyatı 5 TL olarak güncellendi - Son Dakika


Son Dakika
20:27 2022 Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu!
20:25 Yemen hükümeti ve Husiler anlaştı! 2 aylık ateşkes yapılacak
20:15 Nisan ayının ilk günü koronavirüs nedeniyle 45 kişi vefat etti, 13 bin 367 yeni vaka tespit edildi
20:14 Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakım doluluk oranları Omicron öncesine göre üçte bire indi
19:57 Ethem Sancak'tan ilk açıklama geldi: Bu konuda bir hamlem olmayacak, Tayyip Erdoğan'ın neferiyim
19:25 Galatasaray, Arda Güler'ini buldu!
18:25 Marmaray seferleri Ramazan ayı boyunca saat 02.00'ye kadar uzatıldı!
18:11 Galatasaray'da başkan Burak Elmas yeniden aday olabilir!
18:10 Yavuz Ağıralioğlu'ndan ilk yorum geldi: Karar bana bildirilmedi, ben de sizinle birlikte öğrendim
18:06 Yürek parçalayan fotoğraf! Sarımsak tezgahına el konulan yaşlı adam gözyaşlarını tutamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 20:38:29. #1.12#
SON DAKİKA: Halk ekmek büfelerinde Ramazan pidesinin fiyatı 5 TL olarak güncellendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement