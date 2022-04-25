Halk inanışları eTwinning projesi tamamlandı - Son Dakika

Kuruculuğunu Erzurum Şenkaya Çok Programlı Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Mustafa Kaan Karabulut'un Türkiye'nin 6 bölgesinden 6 lise ve 37 öğrencinin katılımıyla Eylül ayında başlayan eTwinning projesi tamamlandı.

Ege Bölgesini İzmir'i Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesinden Ümmü eminoğlu, İç Anadolu bölgesini Ankara'yı Gaziosmanpaşa Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesinden Benson Yapıncak Köken, Akdeniz bölgesini Hatay'ı Osman Ötken Anadolu Lisesinden Nurcan İflazoğlu, Şırnak'ı Habur Anadolu Lisesinden Ayşenur Aşıcı, Bayburt'u Milli İrade Anadolu Lisesinden Züleyha Okur ve Erzurum'u Şenkaya Çok Programlı Anadolu Lisesinden Mustafa Kaan Karabulut temsil etti.

Bilimsel araştırma yöntemleri kullanılarak 6 bölgeden projeye katılan okulların öğrencileri bulundukları illerin halk inanışlarını derleyerek kültürel mirasımıza katkıda bulundular. Somut olmayan kültürel mirasımızın önemli bir unsuru olan halk inanışları bugünkü gelenek ve göreneklerimizin en önemli kaynakları arasında bulunuyor. Öğrenciler pandemi süreciyle birlikte eğitimin odak noktası haline gelen web 2.0 araçlarını kullanarak hem proje tabanlı öğrenmede teknolojinin imkanlarını sonuna kadar kullanarak hem de bilimsel araştırma yöntemleri vasıtasıyla halk inanışlarını derleyerek kültürümüzü kayıt altına aldılar. Bugün z kuşağı olarak adlandırılan ve hali hazırda teknolojiyi sonuna kadar kullanan gençler bu proje vasıtasıyla teknoloji ve eğitimi de bir araya getirmiş oldular.

Farklı kültürleri bir araya getirmeyi amaçlayan eTwinning platformunun gereklilikleri bu projeyle birlikte yerine getirilerek farklı bölgelerdeki 37 öğrenci teknoloji vasıtasıyla tanışmış ve bir kültür aktarıcılığı da yaptı.

Proje sonucunda da sonuç ürünü olarak öğrencilerin saha araştırması vasıtasıyla derlemiş oldukları inanışların yer aldığı "Kültürel Miras Açısından Halk İnanışları El Kitabı" ortaya koyularak dijital ortamda paylaşıldı. - ERZURUM