Halk Ozanı Fevzi Olgun'un Hayatı 'Yaşayan İznik Hazineleri' Projesinde Anlatıldı - Son Dakika
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Halk Ozanı Fevzi Olgun'un Hayatı 'Yaşayan İznik Hazineleri' Projesinde Anlatıldı

Halk Ozanı Fevzi Olgun\'un Hayatı \'Yaşayan İznik Hazineleri\' Projesinde Anlatıldı

İznik Belediyesi'nin 'Yaşayan İznik Hazineleri' projesi kapsamında 37. belgesel, 65 yıldır Halk Ozanlığı yapan Fevzi Olgun'un hayatını ele aldı. Olgun'un sanatı ve yaşamı izleyicilere aktarıldı.

20.05.2025 19:13  Güncelleme: 19:16
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İznik Belediyesi hayata geçirdiği 'Yaşayan İznik Hazineleri' projesi kapsamında 37. belgeselinde Halk Ozanlığı yapan Fevzi Olgun'un (78) hayatını ele aldı.

Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının ustaları ile meslek ve sanatlarında yarım asrı devirmiş kişilerin hayatları İznik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün 'Yaşayan İznik Hazineleri' projesi kapsamında belgeselleştirilmeye devam ediyor. Bu kapsamda son olarak 65 yıldır Halk Ozanlığı yapan Fevzi Olgun'un (78) hayatı ele alındı.

1947 yılında Kars'ın Çıldır ilçesine bağlı Göldalı köyünde dünyaya gelen Fevzi Olgun, 1953 ve 1958 yılları arasında ilk okulu yine burada okur. Gençlik yıllarından itibaren muavinlik, şoförlük, inşaat ve taş ustalığı gibi bir çok meslek dalında çalışan Olgun 1960 yılında aile ve akrabalarından gelen Halk Ozanlığı sanatına başlar. 1982 yılında yerleştiği Bursa'nın İznik ilçesinde de bu sanatına devam eden Olgun evli ve beş çocuk babasıdır. "Ozan halkın eli, dili ve kulağıdır" sözüyle sanatını özetleyen Aşık Fevzi Olgun Yaşayan İznik Hazineleri çekimlerinde yaptığı açıklamalarla gönlünden geçenleri izleyiciye aktardı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Halk Ozanı Fevzi Olgun'un Hayatı 'Yaşayan İznik Hazineleri' Projesinde Anlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Halk Ozanı Fevzi Olgun'un Hayatı 'Yaşayan İznik Hazineleri' Projesinde Anlatıldı - Son Dakika
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