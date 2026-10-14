Halk TV'ye kayyım atandı: 17 gözaltı kararı - Son Dakika
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Halk TV'ye kayyım atandı: 17 gözaltı kararı

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Halk TV\'ye kayyım atandı: 17 gözaltı kararı
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Halk TV binasında arama yapıldı; kanala kayyım atandı ve yayınlar durduruldu. Yöneticiler dahil 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 11 kişi gözaltına alındı. Suçlamanın belediye ihaleleriyle kanalın fonlanması olduğu belirtildi.

Sabah saatlerinde Halk TV'nin binasında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince arama yapılmaya başlanmıştı. Halk TV'de yöneticilerin de aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, kanala kayyım atandı.

Halk TV'nin Zeytinburnu'nda bulunan binasında sabah saatlerinde polis ekiplerince arama yapılmıştı. Halk TV'ye kayyım atandığı, yayınlarının durdurulduğu ve kanal yöneticileri dahil 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi 11 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. İsnat edilen suçların belediyelerden alınan ihaleler ile kanalın fonlanması konusu olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
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