Haluk Levent Rahatsızlığına Rağmen Ataköy Yaylasında Sahneye Çıktı
Haluk Levent Rahatsızlığına Rağmen Ataköy Yaylasında Sahneye Çıktı

30.05.2026 23:56  Güncelleme: 00:08
Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Ataköy beldesinde düzenlenen geleneksel Hıdırellez Şenlikleri'ne ünlü sanatçı Haluk Levent katıldı. Sağlık sorunlarına rağmen sahne alan Levent, Ahbap Derneği aracılığıyla beldeye 500 bin TL'lik teknik ve eğitim desteği sağlayacağını duyurdu.

Haber: Savaş KALKAN

(TOKAT) - Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Ataköy beldesinde geleneksel hale gelen Hıdırellez Şenlikleri'nde, ünlü sanatçı Haluk Levent konser verdi. Sağlık sorunlarına rağmen Ataköy halkını yalnız bırakmayan Levent, Ahbap Derneği olarak şenlik kapsamında beldeye 500 bin TL'lik teknik ve eğitim desteği sağlayacaklarını söyledi.

Geleneksel Hıdırellez Şenlikleri'ne bölge halkının yanı sıra siyasi ve idari yönetimden de katılım yoğun oldu. Etkinliğe; CHP il ve ilçe yönetimleri, Emek Partisi (EMEP) il yönetimi, çevre ilçelerin ve beldelerin belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve CHP Tokat Belediye Meclis Üyesi Leyla Doğan katıldı.

Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde yaylada gerçekleştirilen şenlikte sahne alan Anadolu rock müziğinin sevilen ismi Haluk Levent, son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarına değindi. Rahatsızlığı nedeniyle 15 günlük istirahat raporu olduğunu, buna rağmen sahneye çıkma kararı aldığını belirten Levent, "Rahatsızlığımdan dolayı ciddi sağlık sorunları yaşadım ancak Ataköy'e gelmemek olmazdı. Halkımla birlikte olmak, bu coşkuyu paylaşmak için buradayım" dedi.

AHBAP DERNEĞİNDEN ATAKÖY'E 500 BİN TL'LİK DESTEK

Konser sırasında belde için toplanan maddi yardımlara da kayıtsız kalmayan Haluk Levent, kurucusu olduğu Ahbap Derneği aracılığıyla bölgeye destek sözü verdi. Nakdi yardım yerine kalıcı projelere katkı sunduklarını ifade eden sanatçı, "Başkanımız az önce bir yardım topladı. Biz dernek olarak nakit yardım yapamıyoruz ancak Ataköy'de hayata geçirilecek bir projeye, Ahbap olarak teknik destek ve eğitim desteği amacıyla 500 bin TL katkıda bulunacağız. Bu da bizim bu güzel bölgeye bir çam sakızı çoban armağanı yararımız olsun" diye konuştu.

Şenliğin açılış konuşmasını yapan Ataköy Belediye Başkanı Ömer Bayrak, bölgede yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek organizasyonun büyük zorluklarla hazırlandığını aktardı.

Bayrak, Haluk Levent'in kısa süre önce yaşadığı sağlık sorununa rağmen aralarında olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Hava muhalefeti ve sağlık sorunları nedeniyle bu süreç kolay olmadı. Haluk Levent bana, 'Başkanım raporluyum ama sadece iki programı iptal etmedim; biri Çorumspor, diğeri ise Ataköy Kızıldere' dedi. Kendisi sadece sanatıyla değil, insani yönüyle de Türkiye'nin kalbinde yer edinmiş gerçek bir halk sanatçısıdır. Bizler için buraya gelen, bu alanı tırnaklarıyla kazıyarak hazırlayan ekibime ve bizi yalnız bırakmayan Ataköy halkına teşekkür ederim."

Konuşmaların ardından konser alanını dolduran vatandaşlar, Haluk Levent'in şarkılarıyla bayramın ve şenliğin tadını çıkardı.

Kaynak: ANKA

