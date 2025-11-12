Haluk Özsoy'a Hapis Cezası Verildi

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla'da çimento fabrikasına karşı yürütülen çevre mücadelesiyle tanınan Deştin Çevre Platformu Sözcüsü Haluk Özsoy'un, "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlamasıyla yargılandığı iki davada karar çıktı. Özsoy, bir davadan beraat ederken diğerinde, 5 ay hapis cezasına çarptırıldı ancak hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verildi.

Muğla 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmalarına Özsoy sağlık sorunları nedeniyle katılamadı. Özsoy'un avukatları ise duruşmada hazır bulundu. Özsoy'a destek için bazı yurttaşlar da davayı takip etti.

Mahkeme, Özsoy'un Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi'nde entegre çimento fabrikasının imar planları görüşülürken yaptığı konuşma nedeniyle açılan davada beraatine hükmetti. Ancak 3 Aralık 2023'te Menteşe'de düzenlenen mitingde okuduğu basın açıklaması nedeniyle açılan ve daha önce beraatle sonuçlanan davada verilen hükmün istinaf mahkemesince bozulmasının ardından yapılan yargılamada Özsoy'a 5 ay hapis cezası verildi.

Mahkeme, Özsoy hakkındaki hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

"Beraat kararı önemli"

Duruşma sonrası açıklama yapan Özsoy'un avukatı Nuray Şahbudak, "Özellikle belediye meclisinde yapmış olduğu konuşmada köy halkının haykırışını dile getiren Haluk arkadaşımızın aldığı beraat kararı önemlidir. Çünkü burada ihbarcı olarak görülen Muğla Çimento AŞ'nin ihbarcı olarak yer aldığı ancak davaya katılmaya cesaret edemediği dosyada bu beraat kararı önemlidir. Köy halkının haykırışlarının dile getirilmesi önemlidir. Köy halkının uğradığı mağduriyet ve kazulet gibi ortaya çıkan ve 'yeşilin içinde bu betonun ne işi var' dedirten binanın, yaşam savunucularının bu binaya karşı, bu talan kültürünün yok edilmesine yönelik verilen bu karar arkadaşımız açısından çok güzel bir karardır" dedi.

"Bu cezalar bizi yıldırmayacak"

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Remzi Kazmaz ise şunları söyledi:

"Yargının son zamanlarda çevre mücadelesini kıskaca aldığı dönemlerden geçiyoruz. İdare mahkemelerinden artık dava kazanmak imkansız. Ne kadar haklı olursak olalım, idare mahkemelerinin kararları hep kesinlikle yaşam alanlarını koruyan çevreciler aleyhine çıkıyor, ne hikmetse. Geçmişte böyle değildi. Hak, hukuk, adalet doğrultusunda haklı olduğumuz birçok davayı kazandık Muğla'da ve Türkiye'nin değişik illerinde. Şu anda idare mahkemelerinde dava kazanmak zor. Bu yetmezmiş gibi şu anda yargının ceza hukuku ile karşı karşıyayız. Yaşam alanlarını savunan çevrecileri, aktivistleri ceza ile yıldırıp yaşam alanlarını korumaktan men etmeye çalışıyorlar. Yani hem hukuki yönden hem de cezai yönden yaşam alanlarını savunanlara karşı bu süreç devam edecek ama biz de devam edeceğiz. Bu cezalar bizi asla yıldırmıyor, yıldırmayacak."

Ne olmuştu?

Deştin Çevre Platformu Sözcüsü Haluk Özsoy hakkında, 3 Aralık 2023'te Menteşe'de sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin katılımıyla düzenlenen yürüyüşte yaptığı konuşma nedeniyle TCK 301. maddesi uyarınca dava açılmıştı. Yargılama sonucunda dava konusu sözleri "eleştiri niteliğinde" değerlendiren mahkeme Özsoy'un beraatına hükmetmişti. Ancak karar, savcılık tarafından istinafa taşınmış, kararın bozulması üzerine dava asliye ceza mahkemesinde tekrar görülmeye başlanmıştı.