Hamaney'in Ölümü: CIA ve İsrail İstihbaratı

01.03.2026 16:40
CIA, Hamaney'i takip etti, ABD-İsrail işbirliğiyle saldırı düzenlendi. İran lideri öldürüldü.

ABD'li New York Times gazetesi, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'i aylarca takip ettiğini ve İsrail'in İran'ın dini lideri ve diğer üst düzey liderleri öldürmesinin ABD'nin sağladığı nokta istihbarat ile mümkün olduğunu aktardı.

ABD-İsrail ortaklığında dün İran'a yönelik başlatılan saldırılarda İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney öldürüldü. New York Times gazetesi, Hamaney'in öldürülmesinin ABD ve İsrail arasındaki yakın istihbarat paylaşımının ardından gerçekleştiğini duyurdu. Operasyona aşina olan kaynaklara dayandırılan haberde, "Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), Ayetullah Hamaney'i aylar boyunca takip etti ve bulunduğu yerler ile hareket düzeninden giderek daha fazla emin hale geldi. Bunun ardından CIA, cumartesi sabahı Tahran'ın merkezinde liderlerin kullandığı bir komplekste üst düzey İranlı yetkililerin katılacağı bir toplantı yapılacağını öğrendi. CIA'in elde ettiği en kritik bilgi ise, İran'ın dini liderinin de burada bu toplantıda bulunacak olmasıydı" denildi.

ABD ve İsrail saldırının zamanını değiştirdi

Yetkililere göre; ABD ve İsrail, elde edilen yeni istihbarattan yararlanmak amacıyla daha önce gece saatlerinde yapılması planlanan saldırının zamanlamasını değiştirmeye karar verdi. Habere göre operasyon, İsrail'de yerel saatle yaklaşık 06.00'da savaş uçaklarının havalanmasıyla başladı. Kalkıştan iki saat beş dakika sonra, Tahran saatiyle 09.40 sıralarında uzun menzilli füzeler, Hamaney'in de bulunduğu kompleksi vurdu. Vuruş anında, üst düzey ulusal güvenlik yetkilileri kompleks içindeki bir binadayken, Hamaney, yakındaki başka bir binada bulunuyordu.

İstihbarat şeflerinin bulunduğu yerler hedef alındı

Saldırıda İran yönetiminin kullandığı komplekse yönelik saldırının ardından düzenlenen müteakip saldırılarda, istihbarat şeflerinin bulunduğu yerler hedef alındı. Kaynaklar, İran'ın en üst düzey istihbarat yetkilisinin kaçmayı başardığını fakat İran istihbaratının üst kademelerinin büyük ölçüde etkisiz hale getirildiğini söyledi. Operasyona ilişkin detayları paylaşan kaynaklar, elde edilen istihbaratın aylar süren hazırlıkların bir ürünü olduğunu söyledi. Haberde, İran'ın "yüce lideri" Hamaney'in öldürülmesini mümkün kılan bu istihbaratın her iki ülke için de "kritik ve erken bir zafer" elde etme fırsatı sunduğu kaydedildi.

Haberde, "İran dini liderinin son derece hızlı bir şekilde ortadan kaldırılması, saldırı öncesinde ABD ve İsrail arasındaki yakın eşgüdüm ve istihbarat paylaşımını ve özellikle geçen yılki 12 gün savaşının ardından İran liderliği hakkında geliştirilen derin istihbaratı yansıtıyordu. Operasyon aynı zamanda, İsrail ve ABD'nin savaşa hazırlandıklarına dair açık sinyaller gönderdiği bir dönemde, İran liderlerinin kendilerini açığa çıkarmamak için yeterli tedbirleri almaktaki başarısızlığını da ortaya koydu" denildi.

Trump, Hamaney'in saklandığı yeri bildiğini ve onu öldürebileceğini söylemişti

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz yıl haziran ayında İran'ın nükleer tesislerine saldırı planları yapılırken, ABD'nin Hamaney'in nerede saklandığını bildiğini ve onu öldürebileceğini söylemişti. Diğer yandan CIA, Beyaz Saray'a Hamaney'in ölümünün iktidarın İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun en saldırgan ve Batı ile açık savaşı savunan unsurlarına geçmesine yol açabileceği uyarısında bulunmuştu. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Kaynak: İHA

17:03
İran’dan Abraham Lincoln’e füze saldırısı
İran'dan Abraham Lincoln'e füze saldırısı
16:36
Mahmud Ahmedinejad öldürüldü
Mahmud Ahmedinejad öldürüldü
16:31
Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı
Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı
16:02
“Borsa İstanbul kapatılacak“ iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama
"Borsa İstanbul kapatılacak" iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama
15:57
Hamaney’in öldürülmesi sonrası Türkiye ile İran arasında ilk temas
Hamaney'in öldürülmesi sonrası Türkiye ile İran arasında ilk temas
15:39
İsrail’i savaş alanına çeviren saldırı Taş üstünde taş kalmadı
İsrail'i savaş alanına çeviren saldırı! Taş üstünde taş kalmadı
