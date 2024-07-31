Hamas, İsmail Haniye'nin İran'da öldürülmesini kınadı - Son Dakika
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Yerel

Hamas, İsmail Haniye'nin İran'da öldürülmesini kınadı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'da suikast sonucu öldürülmesini kınayan bir açıklama yaptı. Açıklamada, suikastın savaşı yeni boyutlara taşıyacağı ve bölgede büyük yankılar uyandıracağı belirtildi. Ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun saldırganlığının durdurulması çağrısı yapıldı. Suriye Dışişleri Bakanlığı da suikastı kınayarak, İsrail'in uluslararası yasaları hiçe saymasının bölgeyi ateşe verebileceği uyarısında bulundu.

31.07.2024 13:15
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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları tarafından Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin öldürülmesine ilişkin yapılan açıklamada, "Haniye'ye İran'ın başkentinin göbeğinde gerçekleştirilen cani suikast, savaşı yeni boyutlara taşıyan, tüm bölgede büyük yankıları olacak önemli ve tehlikeli bir olaydır" ifadeleri kullanıldı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'da suikast sonucu öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Haniye'nin İran başkentinin göbeğinde gerçekleştirilen cani suikast, savaşı yeni boyutlara taşıyan ve tüm bölgede büyük yankıları olacak önemli ve tehlikeli bir olaydır. Düşman, saldırı ve suikast çemberini genişletme konusunda yanlış hesap yapmıştır" denildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun gözlerinin 'megalomani (büyüklük hastalığı)' ile kör olduğu vurgulanan açıklamada, "Netanyahu, işgalci varlığı uçuruma sürüklemekte ve Filistin topraklarından tamamen yok olmasını ve çöküşünü hızlandırmaktadır. Artık bu Siyonist uçarılığına son verilmesinin, bu azgın düşmanın dizginlenmesinin ve saldırganlığından caydırılmasının, düşmanın çeşitli alanlarda devam eden suçlarının kesilmesinin zamanı gelmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Haniye'nin öldürülmesinin direnişin doğruluğunu kanıtladığı belirtilirken, "Allah'ın sevdiği bu temiz kan kesinlikle kaybolmayacak, kurtuluş yolunda bir ışık olacak ve düşman bedelini ödeyecek. İsrail, Gazze'de, Batı Şeria'da, halkımızın ve milletimizin elinin uzandığı her yerde bu saldırganlığın bedelini kanıyla ödeyecek" denildi.

"Suriye bu bariz Siyonist saldırganlığı kınamaktadır"

Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Haniye'nin öldürülmesi kınanırken, suikast "alçakça bir eylem" olarak nitelendirildi. Açıklamada, "Suriye bu bariz Siyonist saldırganlığı kınamaktadır. İsrail varlığının uluslararası yasaları hiçe saymaya devam etmesi tüm bölgeyi ateşe verebilir" ifadeleri kullanıldı. - GAZZE

Kaynak: İHA

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