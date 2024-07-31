Yerel

Tahran'da uğradığı suikast sonucu şehit edilen Hamas lideri İsmail Haniye için Karabük'te gıyabi cenaze namazı kılındı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bulunduğu Tahran'da uğradığı suikast sonucu öldürüldü. Haniye için Türkiye'nin çeşitli illerinde olduğu gibi Karabük'te de gıyabi cenaze namazı töreni düzenlendi. 5000 Evler Mescid-i Aksa Camii'nde ikindi namazını müteakip düzenlenen törene Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, STK ve dernek temsilcileri katıldı.

Cenaze namazının ardından tören sona erdi. - KARABÜK