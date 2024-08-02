Hamas Lideri İsmail Haniye için Amasya'da Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı - Son Dakika
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Yerel

Hamas Lideri İsmail Haniye için Amasya'da Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı

Hamas Lideri İsmail Haniye için Amasya\'da Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı

Hamas Lideri İsmail Haniye'nin suikast sonucu şehit edilmesinin ardından Amasya'nın Taşova ilçesinde sivil toplum kuruluşlarının organize ettiği gıyabi cenaze namazı kılındı. Namaz sonrası yapılan basın açıklamasında İsrail ve ABD lanetlendi ve Filistin halkının mücadelesi desteklendi.

02.08.2024 15:38
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Hamas Lideri İsmail Haniye'nin suikast sonucu şehit edilmesinin ardından Amasya'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde sivil toplum kuruluşlarının organize ettiği Haniye için gıyabi cenaze namazı, cuma namazının ardından Çarşı Merkez Camisi'nde kılındı, ardından dua edildi. Taşova İlçe Müftüsü Ferhat Koçak yaptığı konuşmada, "Allah'ım, bizleri, milletimizi, devletimizi, her türlü kötülüklerden muhafıza eyle. Bizim için, milletimiz için, bayrağımız inmesin, ezanlar dinmesin diye istiklal ve istikbal uğruna şehadet şerbeti içmiş olan tüm şehitlerimize rahmetinle ve merhametinle muamele eyle. Şehit İsmail Haniye'ye sen rahmetinle, merhametinle muamele eyle. Şehitler kervanına sen onu da daim eyle ya Rabbi" dedi.

STK'lar adına hazırlanan basın açıklamasını okuyan Taşova Din Görevlileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Elvan Keskin ise "Canımız, kanımız, ailemiz, çocuklarımız, evlerimiz; Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya feda olsun' diyerek ülkesinin onuru, Müslümanların yitiği için mücadele eden Hamas Lideri İsmail Haniye, İsrail'in alçakça bir saldırısıyla şehit edildi. Kendi vatanlarında, kendi devletlerinin çatısı altında huzur içinde yaşayabilmek için Haniye gibi yüz binlerce şehit veren Filistin halkına ve İslam ümmetine başsağlığı diliyoruz. Biz onun Özgür Filistin için, özgür Kudüs için, ümmetin izzeti, haysiyeti için mücadelesine şahidiz. Buradan Gazze halkının yanında olduğumuzu kardeş Filistin halkının işgale karşı meşru mücadelesini destekliyor, mazlum ve mağdur Gazze halkının yanında olduğumuzu bir kez daha yineliyoruz. Katil İsrail'i ve ortakçısı ABD'yi lanetliyoruz. Sizleri İsrail ve ABD mallarına karşı boykota devam etmeye davet ediyor hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Namaz sonrası bir araya gelen sivil toplum kuruluşları üyeleri, ellerinde dövizlerle ve İsrail saldırılarını lanetlediler. - AMASYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hamas Lideri İsmail Haniye için Amasya'da Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hamas Lideri İsmail Haniye için Amasya'da Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı - Son Dakika
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