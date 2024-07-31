Hamas Lideri İsmail Haniye\'nin İran\'da düzenlenen saldırı sonucu öldürülmesinin ardından Sivas\'ta gıyabi cenaze namazı kılındı

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Hamas Lideri İsmail Haniye'nin İran'da düzenlenen saldırıda öldürülmesinin ardından, Sivas Kale Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, cumhurbaşkanı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bulunduğu Tahran'da suikaste uğradı. Haniye, Tahran'da kaldığı konutuna düzenlenen terör saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

Suikaste kurban giden Hamas Lideri Haniye için yurt genelinde olduğu gibi Sivas'ta da gıyabi cenaze Namazı kılındı. Camilerden ikinci namazı öncesi sela okundu. Kale Camii'nde kılınan namaz sonrası Haniye için dua edildi.

Cenaze namazına STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Namazda ayrıca tüm şehitler için dua edildi. - SİVAS