"Hamdi'nin İşleri Orta Oyunu" Efelerli tiyatroseverlerle buluştu

AYDIN - Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın öncülük ettiği Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu (EBŞT), "Hamdi'nin İşleri" adlı orta oyununu Efelerli tiyatroseverlerle buluşturdu.

Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun daha önce Sardes Uluslararası Tiyatro Şenliği'nde gösterimini yaptığı "Hamdi'nin İşleri" adlı orta oyunu Efeler'de ilk kez sahnelendi. Aydın Kültür Merkezi Hidayet Sayın Salonu'nda izleyici karşısına çıkan oyun, salonu dolduran vatandaşlara kahkaha dolu bir gece yaşattı. Genel Sanat Yönetmeni Serkan Fırtına'nın koordinatörlüğünde, Ali Aslan'ın metin düzenlemesini yaptığı, Tuncer Candan'ın yönettiği, Mehmet Keskin'in yönetmen yardımcılığını üstlendiği, EBŞT eğitmenleri ve öğrencilerinin birlikte rol aldığı oyun izleyiciden tam not aldı.

Tek perdelik orta oyunu sonunda Efeler Belediye Başkan Vekili Abidin Arslan, oyunda tüm emeği geçenler ve oyuncular adına EBŞT eğitmenlerinden, oyunun yönetmeni ve oyuncularından Tuncer Candan'a çiçek takdim etti.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın önceden düzenlenen yoğun programı sebebiyle tiyatro oyununa katılamadığını ifade eden Arslan, "Efeler Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Fatih Atay'ın selam ve sevgilerini getirdim. Oyunda emeği geçen başta oyuncularımız olmak üzere tüm Efeler Belediyesi personeline teşekkür ederim. Bundan sonraki çalışmalarında da başarılar dilerim" diye konuştu.

"EBŞT çok büyük bir aile"

EBŞT Genel Sanat Yönetmeni Serkan Fırtına ise "Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu çok büyük bir aile. Bu aileyi kuran, önderlik eden Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay'a huzurlarınızda çok teşekkür ediyoruz. EBŞT, Yalçın Dinçer'in başlattığı ekolü günümüzde sürdüren, Efeler'i katıldığı festivallerde gururla temsil eden bir tiyatro. Bugün bizleri yalnız bırakmayan Efeler Belediye Başkan Vekili Abidin Arslan'a, Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Eralp Atay'a, oyunun metin düzenlemesini yapan Ali Aslan'a, meclis üyelerimize ve katılan herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Hamdi'nin İşleri adlı oyunu seyretmek isteyip bilet bulamayan Efelerli tiyatroseverler için ilerleyen tarihlerde bir gösterim daha yapacak.