Hamile Kadın Helikopterle Hastaneye Sevk Edildi

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Şemdinli'de hamile kadın için hava destekli sevk

HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ikamet eden hamile kadın, sağlık durumu nedeniyle askeri helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Şemdinli ilçesine bağlı Altınsu köyünde ikamet eden Nadide Oğuz adlı hamile kadın, sancılarının artması üzerine ambulans talebinde bulunuldu. Karayolu ile naklinin uygun olmadığı belirlenen Oğuz, için askeri helikopter devreye girdi. Köye giden helikopter hastayı alıp Fatih Kışlası'na iniş yaptı. Burada asker ve polis ekiplerinin eşliğinde ambulansa alınan Oğuz, Hakkari Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.