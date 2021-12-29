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Hamit Özpolat'a anlamlı ödül - Son Dakika

Hamit Özpolat'a anlamlı ödül

29.12.2021 17:37
Hamit Özpolat'a anlamlı ödül

Kazakistan Halk Meclisinden, GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkan vekili ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Hamit Özpolat'a "Kazakistan Halk Assamblesinin(Meclisi) 25.yıl dönümü madalyası" verildi.

Kazakistan Halk Meclisinden, GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkan vekili ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Hamit Özpolat'a "Kazakistan Halk Assamblesinin(Meclisi) 25.yıl dönümü madalyası" verildi.

Kazakistan Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı, Türk Konseyi Onursal Başkanı, Nursultan Nazarbayev, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen törenle ödül Hamit Özpolat'a takdim edildi.

Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly yaptığı açıklamada; " Özpolat'ın yıllardır Orta Asya'da bulunan Türk soyundan ülkeler üzerinde yapmış olduğu çalışmaları yakinen takip etmekteyiz. Özpolat Kazakistan kültürünü, gelenek ve göreneklerini iyi bilen bir kişidir. Ülkelerimiz arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlenmesindeki gayretlerini takdirle karşılıyorum. Bu sebeple ki Hamit beyin gayretleri ve çalışmaları Kazakistan Halk Assamblesinin dikkatini çekmesiyle, madalyaya layık görülmüştür. Hamit beyin madalyası Kazakistan'da Cumhurbaşkanımızın katılımları ile yapılacak törende takdim edilecekti. Malum Pandemiden dolayı madalyayı Ankara'daki elçiliğimizde takdim etme durumunda kaldık. İnşallah en kısa zamanda siz konuklarımızı da Kazakistan'da ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyacağız" dedi. GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkan vekili ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Hamit Özpolat yaptığı açıklamada, "Gazeteciliğe başladığım 1992 yıllardan itibaren çalışmalarım ve ilgimin odak noktasını Türk Dünyası oluşturmaktaydı. Ata yurtlarına defaten gitmelerimde lisan konusunda zorlansak da sonuçta Türkçe anlaşmanın yolunu hep bulduk. Türk soylarının birlikteliğine dikkat çeken İsmail Gaspıralı'yı anmadan da geçemiyorum "dilde, işte, fikirde birliğin", Turana giden yolun anahtarı olarak hep görmüşümdür. Bu anlamda her Türk gencinin dünyasını süslemelidir Ata Yurtları. Ben geleceğimizin Türk Birliğinden geçeceğini şiddetli savunanlardanım. Elbette ki dünyayla irtibatlı olmalıyız. Ama bilinmeli ki hem ekonomik hem kültürel askeri alanlardaki iş birliği Türkün gücünü ortaya koyacaktır. Türk Dünyasının ak sakallısı bilge lider Nursultan Nazarbayev ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'nın destekleri ile kurulan, Türk Devletleri Teşkilatı'nın Türk Birliğine giden yolun başlangıcı olarak değerlendirmekteyim. "Kazakistan Halk Assamblesinin 25.yıl dönümü madalyasını" marifetin iltifata tabii olmasına bağlıyorum. Bu madalya bu güne kadar almış olduğum en kıymetli ödüldür. Maddi değerinden ziyade manevi değeri baha biçilmez yanımda. Bunu başta Doğu ve Güneydoğu gazetecileri adına, şehirim, ülkem ve Türk Dünyası adına alıyorum" şeklinde konuştu. - MALATYA

Hamit Özpolat'a anlamlı ödül
Hamit Özpolat'a anlamlı ödül
Hamit Özpolat'a anlamlı ödül

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Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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