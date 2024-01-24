Ağrı\'da Yarıyıl Tatilinde Yoğunlaştırılmış Eğitim Programı Başlatıldı

Ağrı'nın Hamur ilçesinde, yarıyıl tatilinde ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik yoğunlaştırılmış eğitim programı başlatıldı. Programda, öğrencilerin konu eksiklikleri giderilerek, verimli ders çalışma teknikleri öğretiliyor.

Hamur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin başarı durumlarını artırmak için yarıyıl tatilinde yoğunlaştırılmış eğitim programı düzenledi. Programa, ilçe genelindeki ortaokul ve lise öğrencileri katılıyor. Program için, Hamur Çok Programlı Anadolu Lisesi, Başsavcı İhsan Eroğul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Şehit Polis Yıldırım Günay Anadolu İmam Hatip Lisesi merkez okullar olarak belirlendi. Köyden gelen ve pansiyonda kalmak isteyen öğrenciler için de iki okulun pansiyonları açık tutuldu.

Programda, gönüllü öğretmenler tarafından gündüzleri ders işleniyor, akşamları ise etüt programları ile öğrencilerin konuları pekiştirmeleri ve soru çözmeleri sağlanıyor. Rehber öğretmenler de öğrencilere verimli ders çalışma teknikleri anlatıyor ve onlara özel ders çalışma programları hazırlıyor.

Hamur Kaymakamı Ali Yıldırım da, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özmüş ile birlikte programın yürütüldüğü okullardan Başsavcı İhsan Eroğul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet eden Yıldırım, bu programın onlar için bir fırsat olduğunu ve iyi değerlendirmeleri gerektiğini söyledi. Öğrencilere hayallerindeki meslekleri soran Yıldırım, "Ülkemizi emanet edeceğimiz öğrencilerimizin başarılı, mesleğini en iyi şekilde yapan, vatanına ve milletine faydalı birey olmaları için çok çalışmaları gerekmektedir." dedi.

Yarıyıl tatili boyunca sürecek olan programda, öğrencilere çeşitli etkinlikler de sunulacak. - AĞRI