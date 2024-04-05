Mersin Büyükşehir Belediyesi, Hanım Evi ile Kadınlara Hizmet Veriyor

Yerel

Mersin Büyükşehir Belediyesinin merkeze uzak ilçeler ile kırsal bölgelerde yaşayan kadınlar için hizmete açtığı 'Hanım Evi', kadınların hem fikir alışverişinde bulunduğu hem de sosyalleştiği merkez haline geldi.

Tarsus ilçesine bağlı Şehit Mustafa Mahallesi'nde Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde açılan Hanım Evi, hastaneye giden, çocuklarını okula götüren ve işlerini halletmek için merkeze inip tekrar ilçelerine dönmek zorunda kalan kadınlara hizmet veriyor. İçerisinde televizyon izleme, kitap okuma, dinlenme alanlarının yanı sıra, etkinlik salonu ile bebek emzirme ve bezlerini değiştirme odası da bulunanan Hanım Evi'nde ilerleyen günlerde atölye çalışmaları, bilgilendirme ve farkındalık eğitimlerinin yapılması da planlanıyor. 2023 yılı Eylül ayında hizmet vermeye başlayan Hanım Evi'nden, şimdiye kadar 300 kadın faydalandı.

"Kadınların bir nevi dinlenme tesisi gibi"

Hanım Evi'nin sorumlusu Nurşan Topçuparlak, merkezin özellikle uzak ilçelerden ve kırsal bölgeden gelen kadınların dinlendikleri ve kaliteli vakit geçirdikleri bir yer olduğunu belirtti. Kadınların Hanım Evi'nde keyifli zaman geçirdiklerini ifade eden Topçuparlak, "Hafta içi her gün sabah 08.00 ile akşam 17.00 saatlerinde açığız. Burası hastanede işi olanların, okulda çocuğunu bekleyen kadınların bir nevi dinlenme tesisi gibi" dedi.

İlerleyen günlerde merkezde çeşitli etkinlikler de yapılacağını aktaran Topçuparlak, "Burada aynı zamanda yeni doğum yapmış anneler için emzirme odası ve bebeklerinin altını değiştirmek için yer mevcut. Hanım Evi'ni kullanan kadınlar kendilerini evlerinde gibi hissediyorlar. Hem sosyalleşiyorlar, hem de fikir alıverişinde bulunuyorlar" diye konuştu.

Hanım Evi, kadınların uğrak noktası oldu

Arkadaşından duyarak merak üzerine Hanım Evi'ni ziyaret ettiğini dile getiren Zekiye Yolbüken, "Arkadaşlarımızla toplanıp buraya geldik. Personelin yaklaşımı, sıcak davranışları ve misafirperverliklerini çok beğendim" dedi.

Çarşıda işi oldukça sık sık Hanım Evi'ne de uğradığını belirten Sevim İlhan da "Daha önce böyle bir yerin yokluğunu çok hissediyorduk. Erkeklerin kahvesi, gençlerin kafesi var. Vahap Başkanın hizmete sunduğu Hanım Evi'nde yorgunluğumuzu atıp, evimize öyle gidiyoruz. Burası dinlenebileceğimiz güzel bir durak" diye konuştu.

Hanım Evi sayesinde kadınlarla bir araya gelip sosyalleştiklerini anlatan Kelime Alkaç ise "Burada bilgi alışverişinde de bulunuyoruz. Kırsaldan gelen vatandaşlara bu projenin çok faydası var. Hastaneye gelip gittiklerinde, belirli bir saat beklerken buraya gelip dinlenebilirler" ifadelerini kullandı. - MERSİN