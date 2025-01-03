Hanoi Dünya'nın En Kirli Şehri Oldu - Son Dakika
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Hanoi Dünya'nın En Kirli Şehri Oldu

Hanoi Dünya\'nın En Kirli Şehri Oldu

Hanoi, hava kirliliğiyle en kirli şehir seçildi, elektrikli araç teşvik edilecek.

03.01.2025 13:35
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Vietnam'ın başkenti Hanoi dünyanın en kirli şehri seçildi.

Dünya genelinde hava kirliliği her geçen gün artarken en kirli şehirler de belli oldu. Vietnam'ın başkenti Hanoi dünyanın en kirli şehirleri listesinin zirvesinde yer aldı. Son haftalarda Hanoi'de yoğun bir sis varlığına dikkat çeken hükümet yetkilileri, sorunu hafifletmek için elektrikli araç kullanımını teşvik edeceğini duyurdu. Bağımsız küresel hava kirliliği bilgileri sağlayan AirVisual'a göre, PM2.5 olarak bilinen tehlikeli küçük partikül seviyesinin sabahın erken saatlerde Hanoi'de metreküp başına 266 mikrogram olarak ölçüldü ve bu seviye en kirli şehirler listesindeki en yüksek değer oldu.

2030'a kadar taksilerin tamamının elektrikli araç olması hedefleniyor

Asya'nın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olan Vietnam'da, başta Hanoi olmak üzere büyük şehirlerinde yıllardır ciddi hava kirliliği yaşanıyor. Hanoi'de 2030 yılına kadar otobüslerin en az yüzde 50'sinin ve taksilerin tamamının elektrikli araç olması hedefleniyor. - HANOİ

Kaynak: İHA

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