Harakani Hazretleri'nin türbesi kandilde doldu taştı

Kars'ta Evliya Camii Külliyesi içerisinde bulunan Ebu'l Hasan Harakani Hazretleri'nin kabri, her kandil olduğu gibi Mevlid Kandili'nde de doldu taştı.

Ebu'l Hasan Harakani Hazretleri'nin türbesi'ne gelen yüzlerce vatandaş, Harakani Hazretlerini ziyarete ederek dua etti, Kuran okudu.

Evliya Cami'de Cuma namazını kılan vatandaşlar, kandil vesilesiyle okunan Kur'an-ı Kerim ve ilahileri dinledi, ellerini semaya açıp dualar etti.

Kandilde türbeyi ziyaret eden Özkan Yıldırım, "Bugün Mevlid Kandili dolayısıyla Hasan Harakani Türbesi'ne geldik, dualarımızı yaptık. Allah cümle alemin mevlidini mübarek eylesin" dedi.

Harakani Türbesi'ni ziyaret ederek dua ettiğini ifade eden Zehra Oktaylar, "Bugün Mevlid Kandili Harakani Türbesi'ne ziyarete geldim. Buradan herkesin kandilini kutlarım" diye konuştu.

Öte yandan Hasan-ı Harakani Türbesi'ne gelen vatandaşlar dua etti, Kuran-ı Kerim okudu. Yoğunluğun yaşandığı ziyarette bazı vatandaşlar ise dışarıda şeker dağıttı. - KARS