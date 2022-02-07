Harçlığını almaya giden genç, ATM'den bulduğu parayı sahibine ulaştırdı - Son Dakika

Denizli'nin Çivril ilçesinde yaşlı adamın ATM'de unuttuğu 3 aylık emekli parasını harçlığını çekmeye giderken haznede bulan genç, bankaya teslim ederek sahibine ulaşmasını sağladı.

Çivril ilçesinde bir bankanın şubesindeki ATM'den 3 aylık emekli maaşını çekmeye giden emekli nüfus müdürü Metin Önuçar (80), işlemleri yaptıktan sonra 8 bin TL yerine 4 bin TL alarak camiye gitti. Bu esnada harçlığını ATM'den almaya giden Muhammed Yusuf Durmuş (21), haznede para olduğunu fark etti. Parayı hazneden alan Durmuş, fişle beraber şubeye giderek öğle arası olmasına rağmen parayı teslim etti. Bu esnada camide olan Önüçar, aldığı fişte 8 bin TL yazdığını görünce bankanın yolunu tuttu. Güvenlikten 4 bin TL'lik bir paranın genç tarafından bırakıldığını duyan Önüaçar, ardından parasını alarak gencin yanına gitti. Gence teşekkür eden Önüaçar, tanıştıktan sonra kimsenin kolay kolay parayı teslim etmeyeceğini ve örnek bir davranış sergilediğini belirtti.

"Haramı helali bilen gençlerin olması çok sevindirici"

Parasının bir kısmını almayı unuttu. İşlem yaparken bazı şeyleri anlamadığını ifade eden Önuçar "birkaç düğmeye bastım sonra istediğim limiti çekemeyeceğim gibi bir uyarı gördüm. Makine istediğim tutarın yarısını verdi. Bu kadar verecek diye gittim. Namazdan sonra fişi kontrol edince çekilen 8 Bin lira yazdığını gördüm. Bankaya gidip güvenliğe durumu anlattım. O da bana ATM'de 4 Bin lira para unutulduğunu söyledi ve kontrolleri yaparak paramın kalan yarısını teslim etti. Haramı helali bilen gençlerin olması çok sevindirici. Benden sonra bankaya para çekmeye gelen bir genç parayı bulmuş. Ben paranın çıktığını bile görmedim. Alsa o parayı kimsenin ruhu bile duymaz. Ama o genç öğle tatili olmasına rağmen ısrarla şubeyi açtırıp parayı teslim etmiş. Paramı teslim aldıktan sonra genç kardeşime üzülerek de olsa para teklif ettim ama anladım ki onun işi para değil, dürüstlükmüş" dedi.

"Sohbet ederken 10 yıl önce birlikte hac yaptığımızı hatırladık"

Çalıştığı işyerinin karşısındaki banka şubesinin ATM'sinden para çekmeye giden ve ATM'nin para haznesinde 4 bin TL bulan Muhammed Yusuf Durmuş, "Harçlık çekmek için ATM'ye gittiğinde cihazda para olduğunu gördüm. Cihazın etrafında biri var mı diye baktım kimseyi göremeyince parayı ve bilgi fişini aldım. Banka kapısını çaldım, güvenlik öğle arası olduğu için işlem yapmadıklarını söyleyerek kapıyı açmadı ısrar edince açmak zorunda kaldı. Parayı ve bilgi fişini vezneye teslim ettim bilgilerimi ve telefon numaramı da verdim herhangi bir bilgi isterlerse diye. İşe döndüğüm sırada amca geldi. Bulduğum paranın sahibi olduğunu belirterek teşekkür etti. Sohbet ederken 10 yıl önce birlikte hac yaptığımızı hatırladık. Sağ olsun bana ve iş arkadaşlarıma ihtiyaçlarımızı sordu yardım etmek istedi, çayımızı içtik sohbetimi ettik" dedi. - DENİZLİ