Harmandalı Çöplüğü İle İlgili Mahkeme Kararına Rağmen Çöp Dökmeye Devam Ediliyor - Son Dakika
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Harmandalı Çöplüğü İle İlgili Mahkeme Kararına Rağmen Çöp Dökmeye Devam Ediliyor

Harmandalı Çöplüğü İle İlgili Mahkeme Kararına Rağmen Çöp Dökmeye Devam Ediliyor

İzmir'de, mahkemenin durdurma kararına rağmen belediyenin Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi'ne çöp dökmesine vatandaşlardan protesto geldi. Mahalle sakinleri, nöbet yürüyüşü başlatarak durumu kınadı ve çözüm çağrısında bulundu.

29.09.2024 18:57  Güncelleme: 19:11
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İzmir'de mahkemenin durdurma kararına rağmen belediyenin Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi'ne çöp dökmesi, mahalle sakinleri tarafından protesto edildi.

1992 yılında hizmete açılan Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi, bölge sakinlerince tepkiyle karşılanan ve yıllardır kapatılması için İzmirlilerin çaba gösterdiği bir sorun olarak biliniyor. Şikayetler neticesinde bir süre önce İzmir 4'üncü İdare Mahkemesi, bölgede sıkça yaşanan heyelanlar nedeniyle yerleşim yerlerine tehdit unsuru olan Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi'ne çöp stoklama işleminin durdurulmasına hükmetmişti. Mahkeme kararına rağmen belediyenin bölgede çöp stoklamaya devam etmesine tepki gösteren mahalle sakinleri, mahkeme kararı uygulanıncaya dek nöbet yürüyüşü başlattı. Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlığı yakınındaki parkta toplanarak 'Harmandalı Çöplüğü Ümraniye Olmasın Diye Nöbetteyiz' yazılı pankart açan kalabalık, sloganlar atarak çöp döküm alanına yürüdü. Yürüyüşe bazı belediye meclis üyelerinin yanı sıra muhtarlar da destek verdi.

"Faciaya ramak kaldı"

Yürüyüşe katılan mahalle sakinlerinden Mürşit Avcı, "Güzel İzmir maalesef çöp içinde. Harmandalı çöplüğü şehrin içerisinde, ortasında kaldı. Acil kaldırılması gerekiyor. Faciaya ramak kaldı. Yeni bir Ümraniye faciası olmasın. Çiğli halkı olarak artık buna yeter diyoruz, dur diyoruz. Ama onlar hala Harmandalı çöplüğüne yeni çöp alanları oluşturup oraya çöp dökmeye çalışıyorlar. Halk olarak buna karşıyız. Vatandaş olarak, yurttaş olarak buna karşıyız. Mahkeme kararı olmasına rağmen hala Harmandalı çöplüğüne çöp dökülüyor. Bu kadar insanın yaşadığı, 26 mahallenin içerisinde bir çöplük olması çok yanlış bir şey. Bunu yetkililerin görmesi lazım" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Harmandalı Çöplüğü İle İlgili Mahkeme Kararına Rağmen Çöp Dökmeye Devam Ediliyor - Son Dakika

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