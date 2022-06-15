Hasan Doğan Stadyumu'nda zemin ve çim yenileme çalışmaları başladı

Kepez Belediyesi yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Hasan Doğan Stadyumu'nda zemin ve çim yenileme çalışmalarına başlarken, incelemelerde bulunan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Büyük bir heyecanla Kepez spor'umuzu 3. ligdeki ilk sezonuna hazırlıyoruz" dedi.

Geçen ay Karaman'da yapılan Bölgesel Amatör Lig Play Off final karşılaşmasında Adana 1954 Futbol Kulübü'nü penaltılarda 5-4 yenen Kepez Belediyespor, profesyonel lige yükseldi. Büyük bir heyecanla 3. lige hazırlanan Kepezspor'un tesis onarım ve bakım çalışmaları hızla sürüyor.

"Profesyonel müsabakaların oynanabileceği bir stadyum haline geline getiriyoruz."

Çalışmaları yerinde inceleyen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "'Tek yürek tek nefes 3. lige hoş geldin Kepez' dedik. Büyük bir heyecanla Kepezspor'umuzu 3. ligdeki ilk sezonuna hazırlıyoruz. Bir yandan takım hazırlanırken bir yandan da tesislerimiz hazırlanıyor. Hasan Doğan Stadyumu'nu profesyonel müsabakaların oynanabileceği bir stadyum haline geline getiriyoruz. Stadın zemin çalışmalarına başladık. Çalışmalarımız hızla devam ediyor. Gençlere sözümüz vardı. Kepezspor'u 3. lige taşıyacağız demiştik. Çok şükür sözümüzü yerine getirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Gençlerimize ufuk verecek, spor alanında gençlerimiz farklı hedefler koyabilecek. Futbol A takımımız profesyonel ligde. Çok sevinçliyiz. Tesislerimizle, takımımızla ve kulübümüzle artık profesyonel kulüp olmanın özelliğini güzelliğini beraber yaşayacağız. Kepez'e hayırlı olsun" diye konuştu. - ANTALYA