Hasar Alan İş Yeri Kontrollü Yıkıldı - Son Dakika
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Yerel

Hasar Alan İş Yeri Kontrollü Yıkıldı

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Denizli'de temel kazısı sonrası hasar gören 3 katlı işyeri, iş makineleriyle kontrollü olarak yıkıldı.

01.02.2025 12:16
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Temel kazısında hasar alınca iş makineleriyle desteklenen bina kontrollü olarak yıkıldı

DENİZLİ - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yapılan temel kazısı sonrası hasar alan 3 katlı işyeri, büyük bir gürültüyle yandaki apartmandan ayrıldı. Yıkılmaması için iş makineleriyle desteklenen işyeri, tahliye edilmesinin ardından kontrollü olarak yıkıldı.

Olay, Sarayköy ilçe merkezinde bulunan Turan Mahallesi 24 Mayıs Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; caddede bulunan A.R.Ö. ve A.Ö. isimli kardeşlere ait eski bina yıkılarak, yapılacak yeni inşaat için temel kazısı yapıldı. Gece saatlerinde önce temel kazısının yapıldığı kaldırımda bulunan telefon hattı panosu açılan çukura düştü, ardından ise şebeke borusunda patlak meydana geldi. Patlayan borudan akan tazyikli su, çalışmanın yapıldığı alana komşu olan Y.Ö.'ye ait 3 katlı işyerinin temelinde göçüğe neden oldu.

Bina gürültünün ardından yandaki apartmandan ayrıldı

Temel kazısı yapılan alanın yanında bulunan 3 katlı işyeri, sabah saatlerinde büyük bir gürültüyle yine inşaat sahibi aileye ait olan 5 katlı apartmandan ayrılarak, büyük bir çatlak oluştu. Binanın yıkılmak üzere olduğunu gören çevre sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine ağır hasar alan iş yerinin yıkılmaması için büyük bir kepçe ile destek yapıldı. Alınan önlemin ardından binada kiracı olarak bulunan anahtarcı, işyerini tahliye etti. Kentin en işlek noktasındaki caddede bulunan iş yerinin oluşturduğu tehdit nedeniyle binaya ikinci bir iş makinesiyle daha destek sağlandı.

Yapılan incelemelerin ardından kullanılması riskli görülen iş yerinin yıkılmasına karar verildi. Temel kazısı yapılırken oluşan hasar oluşan 3 katlı işyeri, iş makinesi tarafından kontrollü bir şekilde yıkıldı. Yıkımın tamamlanmasının ardından hafriyatın taşınmasına başlandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hasar Alan İş Yeri Kontrollü Yıkıldı - Son Dakika

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