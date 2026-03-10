Hasköy'de Gençler İftarda Buluştu - Son Dakika
Hasköy'de Gençler İftarda Buluştu

Hasköy'de Gençler İftarda Buluştu
10.03.2026 22:15
Muş'un Hasköy ilçesinde düzenlenen iftar programında gençler bir araya geldi, dayanışma duyguları pekişti.

Muş'un Hasköy ilçesinde düzenlenen iftar programında gençler bir araya geldi.

Hasköy İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen "Gençler iftarda" programı, geniş bir katılımla yapıldı. Programa, Hasköy Kaymakamı İsmail Güney, Hasköy Milli Eğitim Müdür Necdet Bozyel, İlçe Müftüsü Kerem Dağdagül, Gençlik Hizmetleri Müdürü Hamdullah Kardaş, Gençlik Çalışanları ve çok sayıda genç katıldı.

İftar programında konuşan protokol üyeleri, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ayı olduğuna dikkat çekerek gençlerle bir arada olmaktan duydukları mutluluğu ifade etti. Gençler, aynı sofrada bir araya gelerek dayanışma ve kardeşlik duygularını pekiştirdi. Bu organizasyon, katılımcılar arasında Ramazan ayının manevi atmosferini birlikte yaşama fırsatı sundu.

Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Erhan Demir, "Bizler Hasköy İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü olarak son iki yıldır yaptığımız iftar programlarına bir yenisini ekledik. Tabi buradaki amacımız, gençlerimizin spor ve sanat anlamındaki birleştirici gücünü aRamazan ayının maneviyatını da katarak son iki yıldır yaptığımız iftarlarımıza bir yenisini ekledik. İnşallah önümüzdeki yıllarda devam ettirmek istiyoruz. Sayıyı artırarak daha da güzel programlarla gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Tabii burada özellikle Hasköy İlçe Kaymakamımız Sayın İsmail Güney'e desteklerinden hem de katılımlarından ötürü çok teşekkür ediyorum ve her türlü desteği esirgemeyen Gençlik Spor İl Müdürümüz Sayın Yusuf Kılıç'a ve Gençlik Hizmetleri Müdürümüz Sayın Hamdullah Kardaş'a da teşekkür ediyoruz" dedi.

Programa katılan gençler ise program dolayısıyla yaşadıkları mutluluğu dile getirerek her yıl bu tarz programların tekrarlanmasını talep ettiler.

Gençlik Merkezi'nin spor salonunda gerçekleşen etkinlik, ilçedeki gençlerin sosyal bir araya gelmesine imkan tanıdı. İftar sonrasında gençlere mısır dağıtılarak program sona erdi. - MUŞ

Kaynak: İHA

