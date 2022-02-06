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Hasta flamingo sağlığına kavuşacak - Son Dakika

Hasta flamingo sağlığına kavuşacak

06.02.2022 13:07
Hasta flamingo sağlığına kavuşacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı Küçük Havyan Polikliniği, hasta flamingoya da yardım eli uzattı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı Küçük Havyan Polikliniği, hasta flamingoya da yardım eli uzattı. Veteriner hekimler tarafından tedavi altına alınan flamingo iyileştikten sonra doğaya bırakılacak.

Sokak hayvanlarının tedavi ve bakımlarının yapıldığı İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı Kültürpark Küçük Hayvan Polikliniği kedi ve köpeklerin yanı sıra yaban hayvanları ve kuşlara da kucak açıyor. Polikliniğin son hastası bir flamingo oldu. Uçamadığı için göç edemeyen flamingo, Çeşme'de duyarlı bir vatandaş tarafından bulunarak İzmir Büyükşehir Belediyesi veterinerlerine teslim edildi.

Hasta flamingonun ilk kontrollerini yapan ve tedavisini üstlenen veteriner hekim Ceren Kaplan, "Halsizlik, beslenme bozukluğu nedeniyle uçamadığı için flamingonun sürtünme yaraları var. 7-10 gün sürecek bir tedavi uygulayacağız. Kendi kendine beslenir hale geldiğinde İzmir Doğal Yaşam Parkından doğaya kazandıracağız. Bu mevsimde flamingolar çoktan göç etmiş olurdu. Eğer kuş kendini göçe hazır hissetmediyse kalabiliyor. Bu gelişimiyle de alakalı olabilir. Biz gerekeni yapıp flamingoyu sağlığına kavuşturacağız" dedi.

Flamingo tedavisinin ardından doğaya salınacak. - İZMİR

Hasta flamingo sağlığına kavuşacak

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark, Veteriner, İzmir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hasta flamingo sağlığına kavuşacak - Son Dakika


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