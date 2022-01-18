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Hasta ve hasta yakınlarından Prof. Dr. Başel'e teşekkür - Son Dakika

Hasta ve hasta yakınlarından Prof. Dr. Başel'e teşekkür

18.01.2022 10:14

Hasta ve hasta yakınlarından Prof. Dr. Başel'e teşekkürVAN Van'da geçirdiği başarılı ameliyat sonucu şahdamarını saran 5 santimetrelik tümörden kurtulan Ziver Ergin isimli hasta ve yakınları, Lokman Hekim Van Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr.

Hasta ve hasta yakınlarından Prof. Dr. Başel'e teşekkür

VAN Van'da geçirdiği başarılı ameliyat sonucu şahdamarını saran 5 santimetrelik tümörden kurtulan Ziver Ergin isimli hasta ve yakınları, Lokman Hekim Van Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. Halil Başel ve hastane yetkililerine teşekkür etti.

Van'daki Kalecik TOKİ'de yaşayan Ziver Ergin, boynundaki şişlik nedeniyle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Burada çekilen renkli tomografi neticesinde Ergin'in şahdamarını saran glumos tümörü tespit edildi. Yaklaşık 5 santimetre olan tümörün şahdamarını sardığını ifade eden doktorların iyi bir kalp ve damar cerrahisine göstermeleri gerektiğini belirtmeleri üzerine hasta Ergin, Lokman Hekim Van Hastanesine geldi. Burada Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. Halil Başel tarafından ameliyat edilen Ergin, sağlığına kavuştu.

Geçirdiği başarılı ameliyat sonucunda sağlığına kavuşan 65 yaşındaki Ziver Ergin, "Allah herkese şifa versin. Halil Hoca çok iyi bir insan, herkes onun elinden şifa buluyor. Allah kendisinden razı olsun" dedi.

"Bütün insanların da iyileşmesini istiyorum"

Van'da bu tür ameliyatların başarıyla gerçekleştirilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Ziver Ergin'in oğlu Metin Ergin ise "Biz de Halil Hocamızı uzun zaman önce tanıyorduk. O bir doktordan ziyade bir baba. Allah ondan razı olsun. Annemi ameliyat ederek yaklaşık 5 santimetrelik tümörü çıkardı. Üstelik ses tellerine dahi zarar vermeden zor bir ameliyatı başardı. Ben bu anlamda şahsım ve ailem adına kendisine teşekkür ediyorum. Böyle saygıyı hak eden bir doktorumuzu dünyanın tanımasını istiyoruz. Tekirdağ'dan, Edirne'den, İngiltere'den, Almanya'dan gelen hastalar var. Nasıl annem iyileştiyse bütün insanların da iyileşmesini istiyorum. Glumos tümörü olan bütün hastalar rahatlıkla gelsinler ve burada tedavilerini olsunlar" ifadelerini kullandı.

Daha önce doğuda yaşayan insanların ameliyat olmak için büyük şehirlere gittiğini hatırlatan Ergin, "İnsanlarımız sağlıklarına kavuşmak için Ankara'ya, İstanbul'a gidiyorlardı. Burada o kadar saygıyı hak eden doktorlarımız var ki, bırakın Ankara, İstanbul'u; İngiltere'den, Almanya'dan hastalar buraya geliyor ve burada tedavi oluyor. Şükürler olsun ki biz hiçbir yere gitmedik. Kendi ilimizde ve kendi doktorlarımıza göründük" diye konuştu.

"Benim çıkaramadığım tümörü başkasının çıkarması zordur"

Lokman Hekim Van Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. Halil Başel de, Ziver Ergin isimli hastanın yaklaşık 5 santimetre büyüklüğünde bir tümörünün olduğunu vurgulayarak, "Tümör, damarı tamamen sarmıştı ve zor bir konumdaydı. Bu büyük tümörlerde, özellikle damarı tamamen sarmışsa hem çıkarması zor oluyor hem de komplikasyon daha çok gelişiyor. Bu risklerden bahsettikten sonra hasta yakınları biraz düşündü ve sonunda ameliyat kararını verdiler. Yaklaşık bir saatlik bir ameliyatla tümörü çıkardık. Şu anda herhangi bir komplikasyon gelişmedi ve ses sinirleri de korundu. Gelişebilecek en basit komplikasyon bile gelişmedi ve taburcu durumuna geldi. İnşallah en kısa zamanda taburcu edeceğiz. Riskli ameliyatlar olunca hastalarımız genelde Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlere gitmek istiyor. Biz de hasta yakınlarına, Türkiye'nin her yerinden bize hasta geliyor diyoruz. Biz bu hastalıkta iddialıyız dedik. Glumos tümöründe ben iddialıyım. Benim çıkaramadığım tümörü başkasının çıkarması zordur. Bu anlamda bu tür rahatsızlığı olan hastalar bize rahatlıkla gelebilirler" şeklinde konuştu.

Hasta ve hasta yakınlarından Prof. Dr. Başel'e teşekkür
Hasta ve hasta yakınlarından Prof. Dr. Başel'e teşekkür
Hasta ve hasta yakınlarından Prof. Dr. Başel'e teşekkür

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Lokman Hekim, Ankara, Kalp, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hasta ve hasta yakınlarından Prof. Dr. Başel'e teşekkür - Son Dakika


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