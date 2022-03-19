Hastalanan kuzuya evde bebek gibi bakıyorlar - Son Dakika

Sinop'ta hastalanan kuzuyu evlerine alan aile, ona bebek gibi bakıyor.

Geçirdiği hastalık nedeniyle veteriner klinikte serum takılan, 6 kardeşten birisi olan ve ismine 'Adam' koyulan 1,5 aylık kuzu, İri ailesi ile birlikte eve döndüğünde tekrar rahatsızlandı. Kuzunun hastalığının geçmediğini gören İri ailesi, Korucuk Mahallesi'ndeki evlerinde ona bakmaya başladı. Kuzu Adam'a tıpkı bir bebek gibi bakmaya başlayan İri ailesi, banyoda yıkayarak ateşini düşürmeye çalıştı. Altına bez bağlayıp karnını da biberonla verdikleri sütle doyuran aile, soğuk ve karlı havada üşüdüğü için de üzerine battaniye örterek kaloriferin yanında yatırdı.

Kuzuyu çocuğu gibi sevdiğini belirten 61 yaşındaki baba Ayhan İri, "Kuzu rahatsızlandı. Sonra veterinere götürdük. Veteriner serum taktı. Serum taktıktan sonra eve geldik. Baktık yine devam ediyor. Biz de bunun üzerine eve aldık. Ateşi düşsün diye yıkayıp serinlettik. Kuzumuza evde bakıyoruz, çocuklar gibi seviyoruz" dedi.

Kuzunun yanından ayrılmayan Ayhan İri, onu sevgi ve şefkatiyle birlikte sık sık veterinere götürüp iyileştirmeye çalışıyor. - SİNOP