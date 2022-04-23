Hastanede çocuklar için oyun alanı kuruldu - Son Dakika
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Hastanede çocuklar için oyun alanı kuruldu

23.04.2022 20:14

Hastanede çocuklar için oyun alanı kuruldu Alaplı Devlet Hastanesinde çocuk polikliniğinin olduğu katta yaklaşık 10 metrekarelik bir alan, oyun odası haline dönüştürüldü.

Hastanede çocuklar için oyun alanı kuruldu

ZONGULDAK - Alaplı Devlet Hastanesinde çocuk polikliniğinin olduğu katta yaklaşık 10 metrekarelik bir alan, oyun odası haline dönüştürüldü. Hastaneye gelen çocuklar bir yandan tedavi olurken diğer yandan da doyasıya eğleniyor.

Zonguldak'ın Alaplı Devlet Hastanesin Çocuk polikliniğin yatan hasta servisinin bulunduğu katta 10 metrekarelik bir oyun alanı oluşturuldu. Alaplı Devlet Hastanesine gelen çocuklar bir yandan tedavi olurken diğer yandan ise gönüllerince eğleniyorlar. Çocuk oyun alanından çocukların belirli saatlerde faydalandığını söyleyen Alaplı Devlet Hastanesi Başhekimi Rabia Başer Açıkgöz," Çocuk polikliniğinin bulunduğu katta 10 metrekarelik bir alan oluşturduk ve buraya çocuk oyun grupları yerleştirdik. Hastanede tedavisi devam eden çocuklar, kontrollü bir şekilde belirlenen saatlerde buradan faydalanıyor. Burada,Gençlik merkezi iş birliği ile gönüllü öğrencileriyle birlikte duvarları boyayarak, oyun alanında sualtı bir akvaryum ortamı oluşturmak istedik. Buraya Anneler Derneğinin katkılarıyla çocuk oyun grupları yerleştirdik. Doktorların sakınca görmediği ve durumu müsait olan çocuklar tedavi öncesinde beklerken keyifli vakit geçirebilecekler. Hiçbir ücret ödemeden oluşturduğumuz, çocukların sosyalleşmesi için faydalı olduğunu düşündüğümüz çocuk oyun alanında çocuklar güzel vakitler geçirirken, buraya kesinlikle bulaşıcı hastalık taşıyan ve enfeksiyonlu çocuklar alınmıyor. Çocuklar burada tedavi görürken artık sıkılmıyor ve aileler de birazcık olsun çocukların sevinciyle rahatlıyor. Oyun alanımız personellerimiz tarafından sık sık dezenfekte ediliyor." diye konuştu.

Hastanede çocuklar için oyun alanı kuruldu
Hastanede çocuklar için oyun alanı kuruldu
Hastanede çocuklar için oyun alanı kuruldu
Hastanede çocuklar için oyun alanı kuruldu

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Zonguldak, oyunlar, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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