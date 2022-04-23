Hastanede çocuklara 23 Nisan sürprizi - Son Dakika
Üye Girişi

Hastanede çocuklara 23 Nisan sürprizi

23.04.2022 12:34
Hastanede çocuklara 23 Nisan sürprizi

Mersin'in Bozyazı ilçesinde hastaneye muayene için gelen çocuklara, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sürpriz yapıldı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde hastaneye muayene için gelen çocuklara, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sürpriz yapıldı.

Bozyazı Devlet Hastanesi Çocuk Polikliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Çocuk Hastalıkları Uzmanı Esra Kılıç öncülüğünde hastane personeli tarafından çocuklara sürpriz yapıldı. Palyaço ve müzik eşliğinde karşılanan minikler, eğlenerek bir nebze de olsa acılarını unuturken, mutlulukları ise gözlerinden okundu. Renkli görüntülere sahne olan hastane koridorlarında minikler gönüllerince doyasıya eğlendiler.

Bozyazı Devlet Hastanesi Başhekimi İbrahim Kenan Püryan, yapılan sürpriz ile çocukların muayene ve tedavilerinde döktükleri gözyaşlarını silebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Çocukların güzel bir gün geçirebilmeleri için ellerinden geleni yaptıkların belirten Püryan, "Geleceğimizin mimarları çocuklarımızın hafızasında hoş bir hatıra bıraktığımızı düşünüyorum. Çocuklarımızı sağlıklı, eğitimli ve mutlu bireyler olarak hayata devam etmeleri en büyük arzumuzdur. Bu duygularla çocuklarımıza armağan edilen ve mili iradenin her şeyin önünde olduğunun ifade edildiği bu anlamlı günde, başta Cumhuriyetimizin ve Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehit ve gazilerimizi, minnet ve şükranla anıyor, dünyanın bütün çocuklarına barış ve mutluluk getirmesi temennisiyle çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyorum. Bütün çocukların 23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum" dedi.

Hastaneye çocuklarını getiren aileler de, yapılan sürpriz karşılanmayı kendilerinin ve çocuklarının yaşamında güzel bir anı olarak kalacağını, çok mutlu olduklarını, sürpriz nedeniyle hastane yönetimine ve personeline teşekkür ettiklerini ifade ettiler. - MERSİN

Hastanede çocuklara 23 Nisan sürprizi
Hastanede çocuklara 23 Nisan sürprizi
Hastanede çocuklara 23 Nisan sürprizi

YORUMLAR
500
Araban'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı Araban'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı Türkmenistan'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı Türkmenistan'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Bozyazı, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hastanede çocuklara 23 Nisan sürprizi - Son Dakika


Son Dakika
12:49 Demirören ailesi Beşiktaş yönetimine geri dönüyor
12:47 İran'da Devrim Muhafızları Ordusu komutanına suikast girişimi: Saldırganlar yakalandı
12:42 ABD ile Çin arasında "dersini aldın-almadın" gerilimi
12:40 ABD Başkanı Joe Biden bunuyor mu? Yine boşlukla tokalaştı
12:33 Aile yemeğinde ilk kez tanıştığı baldızını izlediği cinsel içerikli filmden tanıdı, ortalık karıştı
12:27 Cami imamı küçük kıza cinsel istismardan tutuklandı! Bilgisayarından yüzlerce cinsel içerikli çocuk görüntüsü çıktı
12:18 Gençler, iftarda Selçuk Bayraktar'ı ağırlamak istedi; Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla arayıp söz aldı
12:14 Gazeteci Tufan Türenç yaşamını yitirdi
12:04 Ayasofya kapısının tahribatı Yunanistan'ın da gündeminde: Başbakan UNESCO'yu aradı, Türkiye'den de açıklama isteyecek
12:00 Putin'den Zelenski'ye gece yarısı şartları: Silahsızlan, NATO'ya girme, Kırım'ı tanı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 13:00:43. #1.12#
SON DAKİKA: Hastanede çocuklara 23 Nisan sürprizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement