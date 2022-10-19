Hastanede tedavi gören çocukların yüzünü güldüren etkinlik

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 'nin "Çık Dışarıya Oynayalım" etkinliği, Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesi Çocuk Hastanesi'nde yatarak tedavi gören çocuklara moral ve motivasyon verdi. Resim ve yüz boyama gibi faaliyetlerden oluşan moral etkinliği, çocuklar ve aileler tarafından memnuniyetle karşılandı. Etkinlik, çocuklara hediyeler verilmesinin ardından sona erdi. Alikahya Çocuk Hastanesi'nde yatarak tedavi gören çocuklara yapılan ziyaretin, haftanın belirli günlerinde devam edeceği öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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