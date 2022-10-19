Hastanede tedavi gören çocukların yüzünü güldüren etkinlik - Son Dakika
Üye Girişi

Hastanede tedavi gören çocukların yüzünü güldüren etkinlik

19.10.2022 11:04
Hastanede tedavi gören çocukların yüzünü güldüren etkinlik

Kocaeli'de "Çık Dışarıya Oynayalım" etkinliği hastanede tedavi gören çocukların yüzünü güldürdü.

Kocaeli'de "Çık Dışarıya Oynayalım" etkinliği hastanede tedavi gören çocukların yüzünü güldürdü. Boyama yapan çocuklar keyifli zaman geçirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin "Çık Dışarıya Oynayalım" etkinliği, Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesi Çocuk Hastanesi'nde yatarak tedavi gören çocuklara moral ve motivasyon verdi. Resim ve yüz boyama gibi faaliyetlerden oluşan moral etkinliği, çocuklar ve aileler tarafından memnuniyetle karşılandı. Etkinlik, çocuklara hediyeler verilmesinin ardından sona erdi. Alikahya Çocuk Hastanesi'nde yatarak tedavi gören çocuklara yapılan ziyaretin, haftanın belirli günlerinde devam edeceği öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Ölümü, eve fatura bırakmaya gelen görevlinin dikkati sayesinde ortaya çıktı Ölümü, eve fatura bırakmaya gelen görevlinin dikkati sayesinde ortaya çıktı Düzce haberleri! Düzce'deki Çocuk Üniversitesi eğitime başladı Düzce haberleri! Düzce'deki Çocuk Üniversitesi eğitime başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hastanede tedavi gören çocukların yüzünü güldüren etkinlik - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:05 ABD'de ilk kez konuşan bir çocuk söyledikleriyle ailesini şaşkına çevirdi!
17:03 Fenerbahçe'den, MHK Başkanvekili Murat Ilgaz'ın kongre üyesi olduğu iddialarına sert yanıt: Gerçekle hiçbir ilgisi yok
16:40 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus'un Instagram'daki yeni profil fotoğrafı, taraftarı mest etti
16:35 Erdoğan'ın "Yüreğin varsa karşıma çık" çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: 'Prompter balonu' olduğunun ortaya çıkmasından çekinmiyorsan gel konuşalım
16:11 Samsun'da yaşamına son veren İlklima Naz, başına gelenleri intihar mektubunda anlatmış: Duşta beni soydu ve benimle oldu
16:12 Giresunspor'a transfer yasağı! Kanser teşhisi konulan futbolcu ile sözleşme imzalanmamıştı
16:09 Putin yasadışı referandum ilan etmişti! Ukrayna ordusu Herson kentini geri almaya çok yaklaştı
15:56 Rusya'nın nükleer torpidolarla yüklü denizaltısı NATO sınırında ortaya çıktı
15:31 Öz kızını yazmayla boğan katil anne olay gününü anlattı: Erkek arkadaşında kalmak istiyordu
15:29 Öğrencilerinin ünlü profesör Celal Şengör'e seslenme şekli olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 17:10:54. #1.12#
SON DAKİKA: Hastanede tedavi gören çocukların yüzünü güldüren etkinlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement